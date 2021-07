Sodišče v Kamniku zavrnilo tožbo SDS proti Rizmanu

Okrajno sodišče v Kamniku je po opravljeni glavni obravnavi v juniju, danes odločilo, da zavrne odškodninsko tožbo stranke SDS proti sociologu in politologu. Tožbo je v imenu stranke SDS na okrajno sodišče v Kamniku vložila odvetniška družba Matoz, zahtevali pa so preklic izjave Rizmana.Spomnimo, da je Rizman lani, v času oblikovanja vladajoče koalicije, bil prvopodpisani v javnem pismu, ki je svarilo pred oblikovanjem vlade s stranko SDS. Pismo je takrat podpisalo 75 uglednih akademikov, tem pa se je pridružilo več tisoč podpisnikov. Dan po objavi javnega pisma je Rizman povzel argumente podpisnikov v oddaji Odmevi, čemu je sledilo pismo odvetnika, ki zastopa vladajočo stranko.Odvetniška družba je v tožbi navedla, da je Rizman »protipravno posegel v ugled in dobro ime stranke«, zato so zahtevali, da svojo izjavo prekliče, stranki SDS pa plača 10.500 evrov odškodnine. Tožbo je sodišče danes zavrnilo.