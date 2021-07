Sodniško društvo ogorčeno nad neimenovanjem vrhovnih sodnikov

Torkova seja

Na torkovi seji je poslanka SDS Alenka Jeraj dejala, da ima »Stanka Živič za sabo dolgoletno kariero, ki pa je bila žal prepletena z dvoumnimi sodbami ter s škandali«. FOTO: Jure Eržen/Delo

Rušenje temeljnih načel pravne države

V Slovenskem sodniškem društvu so zaskrbljeni in ogorčeni, ker državni zbor v torek ni potrdil dveh kandidatov za vrhovna sodnika. »Gre za nedopustno politizacijo sodstva preko političnega sankcioniranja sojenja, ki očitno v posameznih zadevah ni bila všeč strankarski večini v DZ,« so zapisali.Poslanci so imeli na torkovi seji na mizi predlog Sodnega sveta, da za vrhovna sodnika imenuje višja sodnikain. Predlog za njuno imenovanje je namreč podprlo 42, proti pa je glasovalo 43 poslancev. Proti so glasovali v koalicijskih SDS, NSi in SMC, pa tudi v SNS in oba poslanca narodnih skupnosti. Poslanci DeSUS so se glasovanja vzdržali, za pa so bili v opozicijskih LMŠ, SD, Levici, SAB in poslanski skupini nepovezanih poslancev.V sodniškem društvu opozarjajo, da gre za politizacijo sodstva, saj večini v DZ niso bile všeč nekatere odločitve kandidatov iz preteklosti.Na torkovi seji je namreč poslanka SDSdejala, da ima »Stanka Živič za sabo dolgoletno kariero, ki pa je bila žal prepletena z dvoumnimi sodbami ter s škandali«. Med drugim je opozorila na sojenje v zadevi Novič, kjer je bila Živičeva sodnica poročevalka.Slovensko sodniško društvo zato protestira zoper »tak poseg zakonodajne veje oblasti v sodno in v neodvisnost sodnikov«. Po njihovem mnenju gre za rušenje temeljnih načel pravne države.