Sodstvo z zamikom uravnotežuje izvršilno oblast

V številnih primerih se je skozi presojo sodišč izkazalo, da vladni odloki niso imeli ustreznih pravnih podlag, v nekaterih primerih pa so bili v nasprotju z ustavo. Še sveža je odločitev višjega sodišča v Kopru o ustavitvi postopka zoper občana, ki ga je policija oglobila, ker na prostem ni nosil maske.



Sodišče meni, da je nošenje mask potreben in koristen ukrep, ki ga je treba upoštevati, vendar pa vlada dolžnost nošenja maske uvaja s podzakonskim aktom, brez podlage v zakonu, s čimer je kršeno načelo zakonitosti. S tem pa je pritrdilo stališču pravne stroke, da nenošenje maske ni prekršek, ker za to ni ustrezne zakonske podlage. Od oktobra lani do konca aprila letos je policija izrekla 3837 kazni za prekršek nenošnja maske.