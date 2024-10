Župan podpira selitev igralnice, če jo lahko uredijo brez gradbenega dovoljenja

V nadaljevanju preberite:

Piranski svetniki so z dvotretjinsko podporo dali soglasje družbi Casinò Portorož, da se lahko preseli iz sedanjih lastnih prostorov pri Grand hotelu Metropol v prostor sedanje pokrite tržnice na Obalo 14, pred hotel Kempinski Palace. Župan Andrej Korenika in svetniki sicer vedo, da tam prostorski načrt te dejavnosti ne dopušča in tam ni mogoče dobiti gradbenega dovoljenja, vendar imajo raje igralnico kot »to sramoto, ki je zdaj tam«.

Piranski župan in večina v občinskem svetu sta sprejela za Portorož še eno sporno odločitev. Junija je omenjeno podjetje, ki ga vodita Mitja Peternel in Aleksander Jančar, zaprosilo ministrstvo za finance za selitev s sedanje lokacije pri Hotelu Metropol v središče Portoroža. Le nekaj dni kasneje je to ministrstvo zaprosilo občino za izdajo soglasja, ki so ga zdaj dobili.