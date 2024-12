V šolah za slepe in gluhe je več otrok z avtizmom

V nadaljevanju preberite:

Slepi in slabovidni, gluhi in naglušni ter otroci z govorno-jezikovnimi motnjami se v Sloveniji lahko šolajo v zavodih oziroma centrih, kjer izvajajo prilagojeni program z enakovrednim izobrazbenim standardom. To pomeni, da so na koncu devetletke enako izobraženi kot njihovi vrstniki v rednih osnovnih šolah.

Zavodi so se v zadnjih letih specializirali tudi za otroke z avtizmom, zaposleni pa opažajo, da k njim usmerjajo tudi otroke, ki tja ne sodijo, delo pa je zato precej oteženo.

Slepi in slabovidni se v Sloveniji lahko šolajo v ljubljanskem Centru Iris, za gluhe in naglušne ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami so v državi trije zavodi, in sicer Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, Center za sluh in govor Maribor ter Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana. V vseh omenjenih zavodih oziroma centrih so pred leti začeli izvajati tudi prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.