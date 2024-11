Prostor za več študentov medicine čez tri leta

Kampus Vrazov trg so začeli graditi marca, pristojni so zadovoljni, da ni zamud. Teh si niti ne smejo privoščiti, saj gradijo večinoma z evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost, vsa dela morajo končati do avgusta 2026. Kot pravi rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, bodo vpis na študij medicine lahko povečali v študijskem letu 2027/2028.

Kot je povedal dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Igor Švab, trenutno vpišejo okoli 240 študentov medicine in 55 študentov dentalne medicine. Ko bo Kampus Vrazov trg končan, bodo lahko sprejeli dodatnih od 30 do 50 študentov. V novem kampusu bodo predavalnice, seminarski prostori za delo študentov, Švab pa je dodal, da bo tu tudi več predkliničnih inštitutov: »Za fiziologijo, patološko fiziologijo, biokemijo, biofiziko, biologijo celice … Tu bosta tudi medicinskoraziskovalni center in zelo pomemben center za učenje kliničnih veščin. Gre za simulacijski center, kjer bodo študenti lahko vadili klinične veščine na modelih, preden se bodo podali pregledovat paciente v praksi, kar je standard sodobnega poučevanja medicine.«

Direktor Urada RS za okrevanje in odpornost Josip Mihalic je dejal, da je Kampus Vrazov trg eden finančno najobsežnejših projektov, ki jih izvajajo s sredstvi načrta za okrevanje in odpornost. Sprva je bil ocenjen na 85 milijonov evrov, kot je dejal Švab, je zadnja ocena 94 milijonov evrov: »Je pa stvar pogajanj, kako bomo sredstva zagotovili. A zanesljivo jih bomo. Ni možnosti, da bi zaradi finančnih težav morali gradnjo ustaviti.« Večina sredstev je evropskih, projekt sofinancira tudi ministrstvo, 20 milijonov evrov bo zagotovila medicinska fakulteta sama.

Načrti še večji

Kampus Vrazov trg je le del obsežnejše prenove medicinske fakultete. Kot je dejal Švab, načrtujejo še izgradnjo kampusov Zaloška in Korytkova: »V Kampusu Zaloška načrtujemo izgradnjo inštituta za mikrobiologijo in patologijo, tam bodo diagnostični inštituti, tretja stavba bo center za družinsko medicino.« Izbrali so že projektno rešitev, finančne konstrukcije za izgradnjo še nimajo, je povedal Švab in dodal: »Bo pa prispevek medicinske fakultete verjetno pri Kampusu Zaloška še večji kot pri Vrazovem trgu. Drugi del širše prenove je kampus Vrazov trg drugi del. Gre za staro stavbo, ki jo je treba sanirati in statično urediti. Tretji del prenove je Korytkova, kjer je treba statično in energetsko sanirati celotno stavbo. Če seštejemo vse investicije, dobimo okoli 300 milijonov evrov. To je načrt za prihodnjih deset in več let.«

Minister za visoko šolstvo Igor Papič je spomnil na zakon o investicijah v zdravstvu, po katerem so na voljo sredstva za področje medicinskih in zdravstvenih ved: »Za medicino je okoli 200 milijonov evrov in 25 milijonov za zdravstvene vede, ki jih že koristimo za zdravstveno fakulteto v Mariboru in na Primorskem. Z rektorjema ljubljanske in mariborske univerze smo dosegli načelni dogovor o razdelitvi preostalih sredstev za medicino in farmacijo. Prepričan sem, da lahko tako v Ljubljani in čez nekaj let tudi v Mariboru vzpostavimo take razmere, da bomo lahko znatno povečali vpisne številke na študijskih programih medicine.« Pri tem je spomnil še na dogovor, ki so ga podpisali ta teden v Celju, da bodo študenti ljubljanske medicinske fakultete klinične vaje v okviru Kampusa Celje izvajali tudi v Splošni bolnišnici Celje predvidoma že prihodnje študijsko leto.