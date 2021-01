Šole v zasavski in obalno-kraški regiji s ponedeljkom zapirajo vrata

Vlada odločitve uradno še ni sporočila. Na novinarski konferenci ob 14. uri pričakujemo izjavo ministrice Simone Kustec.

NIJZ zaprtje odsvetoval

Šole v zasavski in obalno-kraški regiji so dobile okrožnico ministrstva o tem, da se s ponedeljkom vračajo na pouk na daljavo. Otroci prve triade so se v šole znova vrnili šele v torek.Iz besedila okrožnice, ki jo je pridobila STA, je razvidno, da bodo od ponedeljka dalje v črnih regijah, kamor po novem poleg jugovzhodne, goriške in posavske regije spadata še obalno-kraška in zasavska, vrtci delovali v zmanjšanem obsegu, ki zagotavlja nujno varstvo, vzgojno-izobraževalno delo za vse učence osnovnih šol ter glasbenih šol pa bo potekalo na daljavo.Okrožnica pa predvideva novost, in sicer nujno varstvo v šolah za učence prvega triletja. Za »tiste učenke oziroma učence, katerih oba starša ali starš samohranilec sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, ki jih navaja zakon o kritični infrastrukturi, v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski ali policiji«.Zaposlitev se bo glede na navedbo v okrožnici ugotavljala na podlagi potrdila delodajalca. Nujno varstvo na šolah bodo izvajali strokovni delavci, ki niso razredniki in ki ne izvajajo izobraževanja na daljavo s svojim oddelkom. Nujno varstvo bodo šole lahko zagotavljale tudi s pomočjo najetih študentov, je še zapisano v okrožnici.Za tiste zaposlene v šolah, ki bodo od ponedeljka dalje izvajali nujno varstvo šolarjev prvega triletja, je tako s ponedeljkom obvezno tudi testiranje na okužbo z novim koronavirusom, še navaja odlok.Zasedanje vlade, napovedano tudi z namenom odločanja o usodi šolanja v obeh regijah, ki sta se s poslabšanjem epidemioloških razmer pridružili trem, ki so že bile uvrščene med črna območja, je steklo danes dopoldne, a so šole obvestilo o odločitvi že prejele.NIJZ je sicer vladi svetoval, naj v primeru vračanja k ostrejšim ukrepom zapre vsa druga mesta, na katerih gre za tveganje prenosa, ne pa šol in vrtcev.Še na današnji dopoldanski vladni novinarki konferenci je vodja svetovalne skupine za covid-19glede tega povedala, da v njeni skupini nimajo stališča do vprašanja, ali je smiselno šole zapirati že po slabem tednu dni od vnovičnega odprtja.»Moja osebna presoja je, da je neprijetno zapirati šole po enem tednu in da je verjetno pametno pogledati, za kako situacijo gre v posameznem delu Slovenje,« je povedala.​