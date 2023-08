Solidarnost je v slovenski družbeni zavesti

V nadaljevanju preberite:

Prizori, ki smo jim priča zadnji teden, ko se je ob strašni nesreči, ki je mnogim vzela vse, pokazala tudi neverjetna solidarnost, se potrjujejo tudi v številkah. Skoraj tri četrtine vprašanih v anketi, ki jo je za Delo izvedla Mediana, je dejalo, da so že pomagali prizadetim ali to še nameravajo. Naših sogovornikov, humanitarke Anite Ogulin in antropologa Dana Podjeda, tako velik delež ne preseneča.

»Visok odstotek ljudi, ki so pripravljeni pomagati, me po taki tragediji nikakor ne preseneča. Presenetil bi me manjši delež. To, kar vzbudijo katastrofe in krize, pa naj bo vojna, pandemija, naravna ujma, je občutek solidarnosti v ljudeh,« ugotavlja antropolog Dan Podjed. Razmišlja, da je to morda najbolj prelomen trenutek za našo državo.