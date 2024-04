Vlada in sindikati še daleč od kompromisa

V nadaljevanju preberite:

Datum, do katerega si je vlada določila, da bo pod streho spravila reformo plačnega sistema v javnem sektorju – 13. september –, se počasi približuje, stališča med predstavniki izvršilne oblasti in sindikatov pa niti ni. Pri ključnih točkah ostajajo daleč narazen tudi po včerajšnji seji centralne pogajalske skupine, sta obe strani ponovili zavezanost, da pravočasno dosežejo cilj.

Po dobrem mesecu pogajanj znotraj stebrov in v ožji sestavi, s po petimi zastopniki vsake sindikalne pogajalske skupine in vlade, so za skupno mizo spet sedli predstavniki vseh 46 reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vladnih resorjev, v katere spadajo. Na tej inventuri, kot jo je poimenoval Branimir Štrukelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije, so znova postavili vprašanja obdobja implementacije reforme, kako bo v tem času upoštevana inflacija in druge zahtevne teme, pri katerih se pogledi še razlikujejo.