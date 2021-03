Spore z najbližjimi rešujemo vse bolj krvavo

V nadaljevanju preberite: Ko gre človeku v življenju dobro, se lažje prebije tudi skozi težavna obdobja, meni dr. Peter Umek: »Ko se pridružijo druge težave, strah pred izgubo službe, manj denarja, različne negotovosti, se začnejo vsakdanje motnje nabirati – kot pri stresu – in vplivati na duševno in telesno zdravje. In nekateri tega naenkrat ne znajo več obvladati, zato se odzovejo tako, kot se drugače mogoče ne bi.«