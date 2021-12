Spori zaradi izvajanja PCT pogoja se nadaljujejo

Zaradi praznične nakupovalne mrzlice in gneče v prodajalnah se je vlada včeraj odločila omejiti dostop kupcev do trgovin. V tistih, kjer se izvajata ponudba in prodaja blaga, bo od danes dovoljena ena stranka na deset kvadratnih metrov površine. Vlada je spremenila tudi odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19. Od danes tako izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za prebivalce, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva.

Ob vsem tem pa v veljavi seveda ostajajo tudi ostali ukrepi: od nošenja zaščitnih mask do pogoja PCT (preboleli, cepljeni, testirani). A, kot kaže, ima del državljanov še vedno težave z upoštevanjem teh ukrepov.

S Policijske uprave Kranj so sporočili, da so policisti včeraj v štirih primerih posredovali v sporih zaradi izvajanja PCT ukrepov. »V eni od bank je bila stranka žaljiva do uslužbenca, ki je preverjal pogoje vstopa. Policisti v njegovem dejanju zbirajo obvestila zaradi suma kršitve javnega reda in miru. V drugem primeru so policisti posredovali v zdravstveni ustanovi, kjer občan ni upošteval ukrepov varnostnika. Enako je bilo tudi na eni od pošt, kjer se stranka ni želela izkazati s potrdilom. Na bencinskem servisu pa si moški ni želel nadeti maske. Oškodovanec je prijavil tudi, da je bil nesramen. Zato policisti postopek vodijo v smeri prekrška,« so zapisali v sporočilu za javnost in pozvali k dostojnemu vedenju in upoštevanju ukrepov.