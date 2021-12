En kupec na deset kvadratnih metrov

Zaradi praznične nakupovalne mrzlice in gneče v prodajalnah se je vlada včeraj odločila omejiti dostop kupcev do trgovin. S spremembo odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom-19 je omejila delovanje prodajaln glede na njihovo velikost. V trgovinah, kjer se izvajata ponudba in prodaja blaga, bo od danes namreč dovoljena ena stranka na deset kvadratnih metrov površine.

Odlok tudi določa, da bo morala biti ob vhodu objavljena informacija o največjem številu strank, ki so lahko hkrati v prostoru prodajalne. Temu ukrepu pa so še pred sprejetjem nasprotovali na obrtno-podjetniški zbornici, kjer navajajo, da trgovine niso vir okužb.

Kakor pojasnjujejo v vladnem uradu za komuniciranje, je vlada s spremembo uredbe sledila mnenju strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje. Glede na pričakovanje, da bo v državi prevladala različica omikron, ter glede na nizko stopnjo precepljenosti in posledično pričakovano večjo obremenitev bolnišnic, je bilo namreč po njihovem mnenju treba zaostriti ukrepe.

Novi režim karanten

Na predlog Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) se je vlada odločila spremeniti tudi odlok o izjemah od karantene na domu po visoko tveganem stiku s povzročiteljem covida-19. Od danes tako izjema od napotitve v karanteno na domu velja samo še za prebivalce, ki so prejeli poživitveni odmerek cepiva skladno z navodili in priporočili NIJZ. Karantena na domu tako ni odrejena osebi, če je ta prejela poživitveni odmerek cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech-Pfizer ali cepiva Spikevax (Covid-19 Vaccine) proizvajalca Moderna.

O drugih zaostrovanjih danes

O drugih zaostrovanjih, tudi tistih za najdaljšo noč v letu, bodo odločali danes. Minister za zdravje Janez Poklukar je ob obisku postojnskega zdravstvenega doma pozval k zadrževanju v mehurčkih. Napovedal je, »da bo prav gotovo treba omejiti število gledalcev na športnih prireditvah«. Po njegovi oceni zdaj namreč pomenijo nepotrebno tveganje, ki ga lahko uravnotežijo z drugimi, ne tako strogimi ukrepi.

Za gostinstvo po besedah gospodarskega ministra Zdravka Počivalška večje spremembe niso predvidene. Morda se bo 31. decembra pred praznovanjem treba testirati na okužbo z novim koronavirusom, praznovanja pa bi lahko potekala tudi po 22. uri, zdaj morajo biti ob tej uri gostinski obrati zaprti. Gostincem naj bi dovolili obratovanje do druge ure zjutraj. Glede množičnih silvestrovanj na prostem se stroka nagiba k temu, da jih ne bi bilo, saj tam ni mogoče učinkovito izvajati nadzora nad pogojem PCT.