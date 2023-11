Sporna gazirana pijača ni bila distribuirana v Slovenijo

Sporna pijača, ki so jo na Hrvaškem zaradi suma več primerov zastrupitve umaknili s trga, ni bila distribuirana v Slovenijo, so danes sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na Hrvaškem sicer še čakajo na rezultate analize odvzetih vzorcev coca-cole in vode z okusom Römerquelle.

Coca-Cola na Hrvaškem je na podlagi odločbe hrvaškega državnega inšpektorata iz prodaje začasno umaknila serijo Coca-Cola Original Taste 500 mililitrov v plastični embalaži, proizvedeno 11. oktobra letos in z rokom uporabe do 11. aprila 2024.

Začasno so umaknili tudi dve seriji Römerquelle Emotion Blueberry Pomegranate 330 mililitrov v stekleni embalaži, proizvedeni 27. maja 2023 (z rokom uporabe do februarja 2024) in 22. junija 2023 (z rokom uporabe do marca 2024).

Podjetje Coca-Cola HBC Adria Hrvaška je upravo za varno hrano obvestilo, da lota dveh izdelkov nista bila distribuirana na slovenski trg, so danes sporočili iz uprave.

Na Hrvaškem še čakajo na rezultate analize odvzetih vzorcev, ko bodo znani, bodo informacijo delili prek sistema obveščanja EU RASFF, so pojasnili na upravi za varno hrano.

V Sloveniji niso obravnavali nobenega primera zastrupitve

Na podlagi informacij o zastrupitvi na Hrvaškem je sicer uprava preverila stanje tudi v Sloveniji, kjer ni bil obravnavan noben podoben primer težav po zaužitju vode oziroma brezalkoholne pijače.

Kot so še zapisali v sporočilu za javnost, tudi v EU RASFF, v katerem so razvidna obvestila vseh držav članic EU o nevarnih oz. potencialno nevarnih živilih, nobena država letos omenjenega živila ni prijavila zaradi sporne sestave.