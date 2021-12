Čudežnih napojev ni, je pa veliko zavajanja

V nadaljevanju preberite:

»Si želite razstrupiti jetra?« »Ste med prazniki pojedli preveč in si želite iz telesa odstraniti neželene, škodljive snovi?« To sta le dva primera oglasov, ki nagovarjajo potrošnike k nakupu prehranskih dopolnil, ki naj bi pomagala pri razstrupljanju jeter. A kaj je pravzaprav v ozadju tako imenovanega detoksa?

(Tovrstna) prehranska dopolnila se v zadnjem desetletju pojavljajo kot gobe po dežju, še več oglasov zanje pa opazimo v času praznikov, ko delujejo kot iskanje ravnotežja ali klic v sili ob preveliki količini mastne in sladke hrane ter alkoholnih pijač, ki preobremenijo naša jetra in črevesje. Toda kot opozarjajo sogovorniki s področja prehrane, so to le spretne marketinške poteze, ki niso podprte z znanstvenimi dokazi.