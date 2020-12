Spoznajte finaliste International Medis Awards 2020

Poleg tega, da nas potek letošnjega leta opominja, kako pomembno vlogo imajo za delovanje družbe, pomoč in reševanje življenj, nas spodbuja tudi k razmisleku o pomenu znanosti in zaupanju vanjo.Podelitev mednarodnih nagrad medis je poklon zdravnikom, farmacevtom in raziskovalcem z vsega sveta, ki stopajo po nepredvidljivi poti uspehov, porazov, zanosa, a tudi negotovosti, trdega dela in slepih poti, timskega dela, a tudi tekmovalnosti.Podprimo jih skupaj z udeležbo na spletnem dogodku, kjer bomo spoznali 19 finalistov letošnjega natečaja International Medis Awards , na katerega je prispelo kar 309 strokovnih člankov iz devetih držav ter pri katerem je sodelovalo kar 222 nominirancev.V edinstvenem dokumentarnem filmu(Zapriseženi znanosti) so finalistom svojo podporo izrekli bolniki, izjemni zdravniki, zdravstveni strokovnjaki, navdihujoči posamezniki in medijski specialisti z različnih koncev sveta. Iskrive misli o znanosti so delili, svetovno znani strokovnjak za presaditve pljuč;, strokovnjak za komuniciranje v nekdanji vladi Tonyja Blaira in avtor številnih knjižnih uspešnic; dr. Stuart W. Peltz, soustanovitelj podjetja PTC, ki je razvilo zdravilo za Duchennovo mišično distrofijo;, 17-letni svetovno nagrajeni inovator, in mnogi drugi.Ponosni smo lahko, da bomo ob tej priložnosti spoznali kar sedem finalistov iz Slovenije, strokovnjakov s področij farmacije in medicine.Po ogledu filma bo na slavnostni razglasitvi v virtualni dvorani voditelj Klemen Slakonja oznanil zmagovalce IMA 2020. Prireditev bo trajala eno uro in bo potekala v angleščini.Edinstveno priložnost, da podprete zdravnike, farmacevte in vse raziskovalce tega sveta imate v. Ponujamo vam zgodbo o inovativnosti, ki je ne gre zamuditi.