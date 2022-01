Spremembe pri testiranju brez vpliva na aplikacijo zVem

Novim pogojem glede veljavnosti pogoja PCT se je morala prilagoditi tudi aplikacija za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT. Kot so za Delo sporočili iz NIJZ se v javnosti večkrat pojavlja napačna interpretacija, da gre za spremembo aplikacije zVEM, ki omogoča hrambo EU DCP potrdil, a to ne drži.

Gre za novo aplikacijo, ki upošteva pravila izpolnjevanja pogojev PCT v Sloveniji ter omogoča njihovo preverjanje. Uporabnikom, ki preverjajo pogoje PCT pri svojih strankah, priporočajo, da si namestijo slovensko aplikacijo, in ne aplikacij, ki jih ponujajo različni ponudniki in so prosto dostopna v spletnih trgovinah, saj te lahko prikazujejo pravila, ki veljajo v drugih državah (npr. hrvaška aplikacija – hrvaška pravila, nemška aplikacija – nemška pravila ipd.). Pomembno je, da si uporabniki aplikacije staro različico odstranijo z mobilnih naprav in si namestijo novo, prilagojeno na nova pravila. Stara aplikacija za preverjanje izpolnjevanja pogojev PCT od jutri ne velja več.