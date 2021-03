Pahor: Premagovanje zdravstvene krize je najpomembnejše vprašanje

Na povabilo predsednika republikeso se na Brdu pri Kranju sešli vodje strank in poslanskih skupin, z izjemo LMŠ in Levice, ter minister za zdravjes strokovno skupino. Za temo srečanja so izbrali strategijo boja z epidemijo in spremembe v zdravstvu. Pozneje bo o epidemioloških razmerah in ukrepih razpravljala še vlada.Predsednik RS Pahor je po sestanku s predstavniki političnih strank in stroke zdravstveno krizo in okrevanje po njej opredelil kot najpomembnejše vprašanje. Kot je povedal, bodo sestanki v takem formatu odslej potekali predvidoma enkrat mesečno.Politika je dobila odgovor, da ni absolutnega mnenja stroke, je pa enotno mnenje različnih strok znotraj ene svetovalne skupine, je v uvodu svojega nagovora povedal minister za zdravje Janez Poklukar. V primeru tretjega vala epidemije v Sloveniji bodo pristojni sprejemali ukrepe glede na zmogljivosti bolnišnic. V morebitni tretji val vstopamo z več kot 400 hospitaliziranimi bolniki s covidom-19, zato po besedah ministra razmišljanje o sproščanju ukrepov ni možno. »Ne moremo reči, da smo na varni strani,« je stanje komentirala, vodja posvetovalne skupine za covid-19.Predsednica SDje izpostavila neenakomerno precepljenosti prebivalcev Slovenije: medtem ko so ponekod že cepili mlajše, na cepivo še čakajo nekateri starostniki in kronični bolniki. Kritična je bila do sestave posvetovalne skupine za covid-19. Menila je, da bi morala biti polovica njenih članov epidemiologov.Če bomo želeli napredovati, bomo morali, kjer se bo dalo, sproščati dejavnosti ob spoštovanju ukrepov in sankcioniranju tistih, ki se jih ne držijo, je povedal gospodarski minister(SMC). Menil je, da je treba nadaljevati s trendom odpiranja, vključno z omejenim odpiranjem nočitvenih kapacitet. Minister za obrambo(NSi) je bil kritičen do strank LMŠ in Levica, ki se današnjega sestanka nista udeležili.Potem ko je predsednik stranke SNSkomentiral, da je bilo srečanje bolj politično kot strokovno, je generalni sekretar stranke SABpovedal, da od strokovnjakov niso dobili želenih odgovorov o uvedenih ukrepih zoper širjenje covida-19.