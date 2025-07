Srečni teliček končno doma, a na pravi hlev še čaka

V nadaljevanju preberite:

Verjetno najbolj znani teliček v državi, ki je ujet pod plazom nad Lučami po ujmi avgusta 2023 zdržal kar šest dni, je končno spet na domači kmetiji. Marjeta in Dani Fale sta Gomziju postavila hlevček, dobil je tudi »nevesto« Gogo. Po dveh letih sta prejela gradbeno dovoljenje za kozolec, za postavitev hiše in hleva pa bodo morali urejati podrobni prostorski načrt. Oba sta izmučena, a pravita, da je to, da je Gomzi doma, nov začetek.

Čeprav ima kmetija pet hektarov in čeprav sta Rok Fazarinc in geologinja že novembra 2023 našla lokacijo, kamor bi kmetijo varno preselila, potrebnih soglasij ni in ni bilo.