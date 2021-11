Srednja šola za oblikovanje naj bi nove prostore dobila v petih letih

Vlada je na današnji seji v načrt razvojnih programov uvrstila projekt reševanja prostorske problematike Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana, ki naj bi svoje prostore dobila na Roški. Ocenjena vrednost investicije je 22 milijonov evrov, novi prostori pa naj bi bili zgrajeni v letu 2026.

Kot so spomnili v sporočilu za javnost, se Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana (SŠOF) že dolgo sooča s prostorsko stisko in deluje na treh različnih lokacijah: v Križankah, v stavbi Ekonomske srednje šole na Roški cesti in na Taboru, kjer se izvaja športna vzgoja.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je glede na potrebe po reševanju prostorske problematike SŠOF, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje ter Študentskega doma Ljubljana kot najprimernejšo lokacijo za njihovo rešitev prepoznalo območje na Roški, so zapisali.

Protest proti deložaciji Srednje šole za fotografijo in oblikovanje. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za pripravljalne aktivnosti so tako odprli projekt prostorske ureditve območja Roška. Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za nemoteno delovanje SŠOF na lokaciji Roška, vključno z zagotovitvijo telovadnice, ki jo bo uporabljala tudi Srednja ekonomska šola.

Za reševanje prostorske problematike SŠOF je v letih 2021 in 2022 predvidena izvedba arhitekturnega natečaja, do konca leta 2022 pa naj bi bila izdelana projektna dokumentacija za gradnjo. Pričetek gradnje je predviden v letu 2023, zaključek pa v letu 2026.

Ocenjena vrednost investicije je 22,2 milijona evrov, financirana pa bo s sredstvi ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.