279. dan brez plačila za opravljeno delo

»279 dni brez plačila za opravljeno delo. 279 dni negotovosti in vztrajanja. 279 dni nespoštovanja dveh zakonov. Sprevračanj in novih zahtev. Prezrtih pozivov domačih, evropskih in mednarodnih institucij. Pa tudi solidarnosti in pomoči.« S temi besedami so novinarke in novinarji Slovenske tiskovne agencije danes opozorili na svoj položaj.Nanjo so opozorili na svoji spletni strani in spletnih omrežjih. Na facebooku so ob objavi zapisali, naj bo danes dan molka za razmislek o tem, kako vlada že 279 dni ne plačuje poštenega dela stotih zaposlenih in sodelavcev STA.Podporo v boju za stabilno financiranje in avtonomno novinarsko delo so jim izkazali tudi iz Gibanja za dostojno delo in socialno družbo – jutri je svetovni dan dostojnega dela. Pri tem so v gibanju dodali, da »se podobno dogaja z Radiem Študent in ljubljansko študentsko vlado«. Zavzeli so se proti vmešavanju strank, državnih ali študentskih, v medije, ki so jih oblasti dolžne ohraniti in jim zagotoviti uredniško avtonomijo.Danes bo sicer zasedal nadzorni svet STA, ki mu predseduje. Po odstopu direktorja STAbodo morali najti rešitev za nadaljnje vodenje STA. Kot kandidat za direktorja ali vršilca dolžnosti direktorja STA se omenja nekdanji direktor RTV Slovenija. Ta informacij ni želel komentirati.Rok za prijave na razpis za direktorja se je iztekel prejšnji teden. Vršilca dolžnosti lahko nadzorni svet, ki je doslej večinsko podpiral Veselinovičeve poteze, izbere tudi brez javnega razpisa. »Pričakujem, da bomo našli skupni jezik za rešitev institucije,« je pričakovanja pred dnevi strnil Terčelj.Državni zbor se bo v petek sestal na izredni seji, na kateri bo na zahtevo dela opozicije razpravljal o finančnem izčrpavanju STA, za katerega je odgovorna vlada. V opoziciji bi od vlade zahtevali, da takoj izpolni svojo zakonsko obveznost do STA in v roku treh dni zagotovi financiranje javne službe STA. Pobudo in zahtevo za sklic izredne seje DZ v zvezi z »načrtnim finančnim izčrpavanjem hrbtenice slovenskega novinarstva STA s strani vlade« so pripravili v poslanski skupini SAB. Podpise pod zahtevo za sklic izredne seje DZ pa so poleg prvopodpisane(SAB) prispevali še preostali opozicijski poslanci SAB, LMŠ, SD, Levice in poslanske skupine nepovezanih poslancev.