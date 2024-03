Starost ne sme biti edini dejavnik za odlog vpisa

Končali so se vpisi otrok, ki bodo v šolske klopi prvič sedli septembra. Po zakonu o osnovni šoli morajo v šolo otroci, ki v tistem koledarskem letu dopolnijo šest let. Iz različnih razlogov pa veliko šestletnikov ostane še leto dni v vrtcu. To je velik izziv za vrtce in nastavlja ogledalo šoli.

Po zakonu morajo v šolske klopi vsakega prvega septembra prvič sesti otroci, stari od pet let in osem mesecev do šest let in osem mesecev. Število odloženih vpisov je več let naraščalo, največ jih je bilo v šolskem letu 2019/20, ko je v vrtcu ostalo kar 2616 otrok (12,6 odstotka), ki bi morali vstopiti v šolo. V tem šolskem letu je takšnih 2151 (10,3 odstotka).

Infografika Delo

Zavod RS za šolstvo je na več strokovnih srečanjih ugotavljal ključne razloge za odlog vpisa, glavni je bil, da s tem otroku omogočijo še eno leto brezskrbnega otroštva: »Starši namreč menijo, da njihov otrok še ni dovolj čustveno in socialno zrel za vstop v šolo in da ne bo kos njenim zahtevam. Ravnatelji poudarjajo, da se nekateri starši za odlog šolanja odločijo tudi zaradi lastne preobremenjenosti in posledično strahu, da bodo na šoli pričakovali večjo samostojnost otroka in s tem povezano večjo podporo in angažiranost staršev pri delu za šolo. Nekateri celo trdijo, da prvi razred v šoli ni prilagojen šestletnemu otroku, da je urnik vrtca bolj ugoden in bolj prilagodljiv, da imajo za otroka med počitnicami varstvo in podobno.«

Obstajajo pa tudi bolj ambiciozni starši, ki brez težav povedo, da so otroka še eno leto pustili v vrtcu, da bo potem v šoli najstarejši in najboljši. Šolska psihologinja in predsednica sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju v Društvu psihologov Barbara Stožir Curk se ob tem sprašuje: »S kakšno gotovostjo lahko trdimo, da bo naš otrok zaradi odloga vpisa najboljši? Najbrž imajo v mislih akademsko uspešnost.« Pravi, da je ključno vprašanje: »Kaj otrok z odlogom pridobi, in ne, kaj pridobijo starši. Kako bo potekalo delo z njim v času odloga?«

Dodatno še opozarja, da postopek odloga vsebinsko v zakonodaji ni predpisan: »Zato je lahko na šolah izpeljan različno kakovostno. Starši se lahko kljub strokovni odločitvi komisije in svetovanju, da je za otroka boljše všolanje, odločijo za odlog. Če ta ni smiseln, se otrok v vrtcu hitro začne dolgočasiti, izzivov je premalo in okolje, v katerem ostaja, postaja zanj manj spodbudno. Področje odloga je treba na sistemski in izvedbeni ravni urediti.«

Smiselnost odloga

Vendarle pa je včasih odlog šolanja povsem smiseln. Po zakonu ga lahko predlagajo starši ali zdravstvena služba, temu pa sledi ugotavljanje otrokove pripravljenosti. Psihologinja Stožir Curk pravi, da je smiseln, kadar pri otroku prepoznamo težavo ali skupek težav. Zlasti je treba biti pozoren na morebitne težave na govorno-jezikovnem področju, pa tudi na morebitne kognitivne, socialno-čustvene težave, nizko motivacijo za šolo in šolsko delo, nezadostno znanje slovenskega jezika, težave na telesnem in gibalnem področju, bivanje v manj spodbudnem družinskem okolju …

Psihologinja še opozarja, da ima pri otrocih, ki v vrtcu še niso imeli dodatne strokovne pomoči v skladu z zakonom za zgodnjo obravnavo otrok, pomembno vlogo komisija za ugotavljanje pripravljenosti: »Strokovna ocena mora biti celostna ter zajemati poleg strokovne ocene vzgojiteljice in šolskega zdravnika tudi strokovno mnenje šolskega psihologa, ki izvede psihološko ocenjevanje.«

Na zavodu za šolstvo opozarjajo, da starost ne sme biti edini dejavnik pri odločanju o odložitvi vpisa: »V ospredju morata biti interes otroka in podpora njegovemu razvoju. Iz strokovnih mnenj pedagogike in razvojne psihologije izhaja, da sta za otrokove zmožnosti in sposobnosti učenja ključni formalno poučevanje in učenje, in ne le čakanje, da bo bolj pripravljen za šolo, ker bo leto starejši.«

Teorija in praksa

Zavod za šolstvo je januarja letos pripravil smernice za uvajanje učencev v prvi razred, v katerih je med drugim zapisano, da naj bo drugi strokovni delavec v prvem razredu vzgojitelj, poudarek je na individualnem pristopu, v razredu naj bodo kotički, možnost izhoda iz učilnice na prosto … Vsega tega mnoge šole nimajo, imajo pa v polnem razredu prvošolčkov tudi veliko otrok s posebnimi potrebami in otrok priseljencev.

Velikokrat se zgodi, da v prvem razredu vse teče, kot mora, sledi pa šok v drugem, ko morda učiteljica ne razume, da otrok dela kaj počasneje, in zahteva (pre)več. Sogovornica opozarja, da je ključna komunikacija med učitelji. Poudarja še, da bi bila smiselna natančna analiza devetletke, ki bi pokazala, kako ustrezni so pristopi: »Prakse so različne; od zelo dobrih do takšnih, ki so povsem neustrezne. Pritiski staršev in poseganje v šolski prostor tudi glede poučevanja v prvem razredu vplivajo na načine poučevanja in hitrost. Predvsem ambiciozni starši so usmerjeni v krepitev akademskega znanja in v ospredje postavljajo njihovega otroka, ki mora biti najboljši.«

Odložitev šolanja vpliva tudi na vrtec. Kot pojasnjuje predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Silvija Komočar, je odlogov toliko, da pomenijo resen sistemski izziv: »Ta trend ne izraža zgolj individualnih potreb otrok, ampak lahko kaže tudi na to, da naš vzgojno-izobraževalni sistem trenutno ne obravnava ustrezno različnosti med otroki. Treba je torej ustvariti bolj prilagodljivo okolje, ki bo omogočalo vsakemu otroku, da doseže svoj polni potencial.« Kljub temu Komočarjeva meni, da šola ne pomeni konca otroštva: »Morda potrebuje naš sistem prenovo pedagoških pristopov in metod v prvem triletju osnovne šole, ki bi med drugim spodbujala tesnejše sodelovanje med vrtci in šolami.« Dodala je, da morajo pri prehodu sodelovati vsi »in vzgojno-izobraževalni sistem prilagajati potrebam in dobrobiti otrok, ne otrok prilagajati sistemu«.