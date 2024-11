Starši kritični do pravil ministrstva za dodatek

V nadaljevanju preberite:

»Downov sindrom ni bolezen, ki bi jo bilo mogoče pozdraviti ali jo operirati, ampak je diagnoza, ki se ne spreminja. Kljub temu moramo starši vsako leto ali na dve leti oddajati vlogo za dokument, ki dokazuje, da otrok potrebuje posebno nego. To je popoln absurd,« je prepričana Neža Grmšek, ki z iniciativo staršev in društvom Downov sindrom Slovenije ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) poziva k spremembam pravilnika, ki to določa. Z ministrstva odgovarjajo, da gre za spremljanje napredovanja pridruženih bolezni, ne primarne diagnoze.