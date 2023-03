Lahko se zgodi tudi vam

»Meni se to ne more zgoditi.

Imam dobre gene in živim zdravo.

Saj vedno dovolj pazim, da ne bi prišlo do nesreče …«

Tako razmišljamo, ko je vse v redu in ko se nam zdi, da smo nepremagljivi. Na žalost pa v življenju ne obstajajo pravi »supermoški« in »superženske«. Naše zdravje se lahko hitro skrha in takrat celotno dojemanje sveta ubere čisto novo smer. Prioritete in skrbi se spremenijo. Nenadoma je vsakdan, ki smo ga bili vajeni premagovati z lahkotno rutino, čisto drugačen. In ko bi morali vso moč in energijo preusmeriti v spopadanje s temi spremembami, je zadnje, kar potrebujemo, še skrb zaradi finančne varnosti.

Številke so alarm, ki kliče po pravih odločitvah

Če menite, da vas ne morejo doleteti tragedije, o katerih berete v novicah, se motite. Ne podcenjujte možnosti, da lahko tudi vas doleti bolezen ali poškodba, zaradi katere bi postali začasno ali trajno nezmožni za delo. Statistični podatki o pogostosti obolevanj v Sloveniji so prvo opozorilo, kako neizprosna je lahko usoda:

Za rakom letno zboli okrog 16.000 Slovencev, več kot 8.000 moških in več kot 7.000 žensk. Med rojenimi leta 2019 bosta do svojega 75. leta starosti za rakom predvidoma zbolela eden od dveh moških in ena od treh žensk. Med nami živi že več kot 120.000 ljudi, ki so kadarkoli zboleli zaradi ene od rakavih bolezni. (Onkološki inštitut, Rak v Sloveniji 2019)

Multipla skleroza je bolezen centralnega živčevja, ki v 90 % povzroča težko in najtežjo invalidnost. Najpogosteje obolevajo osebe v obdobju med 20. in 40. letom. Večina obolelih z multiplo sklerozo je zgodaj invalidsko upokojenih, kar posledično pomeni izredno nizke dohodke. (Združenje multiple skleroze Slovenije, http://www.zdruzenje-ms.si)

Največ trajnih invalidnosti nastane zaradi bolezni. Poškodbe zunaj dela, poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa imajo na invalidsko upokojevanje manjši vpliv.

Invalidska pokojnina je zelo nizka: v letu 2021 je v povprečju znašala 563 evrov. FOTO: Depositphotos

Ne samo zaradi bolezni – samo stotinka sekunde je dovolj, da nič ne bo več tako, kot je bilo. Nezgoda med športno dejavnostjo, prometna nesreča, neroden padec po stopnicah, nesreča na delu … To so dogodki, ki lahko zelo hitro življenje postavijo na glavo. Daljša bolniška odsotnost, dolge rehabilitacije, bolečine, omejeno gibanje … Zgodbe, ki se ta trenutek odvijajo v naši neposredni bližini. To so tiste zgodbe, ki jih, na žalost, s stoodstotno gotovostjo ne moremo vedno preprečiti. Lahko si pa že vnaprej zagotovite pravo podporo, če jo boste kdaj potrebovali.

Invalidska pokojnina je zelo nizka

Nekateri, ki jih je bolezen ali poškodba tako zelo ohromila, da ne morejo več opravljati svojega poklica ali se poklicno prekvalificirati, so praviloma invalidsko upokojeni. A invalidska pokojnina ni rešitev, kot se morda zdi.

Ste vedeli, da je kar eden od osmih slovenskih upokojencev upokojen invalidsko, kot kažejo podatki Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ)? Bolezni so glavni razlog za to, da postanemo trajno nesposobni za delo. Pri kar 95 odstotkih vseh invalidsko upokojenih so vzroki duševne ali vedenjske motnje, bolezni mišic in kosti, bolezni srca in ožilja ali zaradi novotvorb, poškodb možganov, zastrupitve. Le preostalih pet odstotkov invalidskih upokojitev skupaj tvorijo še poklicne bolezni, poškodbe pri delu in poškodbe izven dela. Zagotovite si ustrezno finančno podporo z Dodatnim življenjskim zavarovanjem za delovno nezmožnost.

Pri nekaterih boleznih ali poškodbah so potrebne dodatne stalne terapije, ki niso vedno brezplačne. FOTO: Depositphotos

Invalidska pokojnina je namreč zelo nizka, kar še posebej velja za mlade z malo ali nič delovne dobe. V letu 2021 je v povprečju znašala 563 evrov neto na mesec, kar ni niti polovica povprečne neto plače. Brez prihrankov ali drugih finančnih virov je torej dostojno preživetje izjemno oteženo. Prizadeti pa nikdar niso samo posamezniki, temveč vedno tudi njihove družine.

Poleg tega so pri nekaterih boleznih ali poškodbah potrebne dodatne stalne terapije, ki niso vedno brezplačne. Posamezniki, ki so invalidsko upokojeni, pa se morajo soočiti še z dodatnimi izdatki – doplačila za voziček, prilagoditve v stanovanju – in tako zelo hitro postane jasno, da je invalidska pokojnina konkretno prenizka, če bi želeli kljub invalidnosti še vedno živeti aktivno in ohranjati stik z družbo.

Če boste pri vsakdanjih načrtih za prihodnost razmišljali tudi preventivno, si boste lahko v primeru bolezni ali nezgode zagotovili dostojno prihodnost z udobjem, ki si ga zaslužite. Dodatno življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost vam bo kljub bolezni ali nezgodi omogočalo, da si boste lahko postavili in dosegali nove življenjske cilje, zagotovilo vam bo boljši življenjski standard in vas hkrati obvarovalo pred finančnim zlomom.

Pomoč tudi v primeru začasne delovne nezmožnosti

Poleg kritja za trajno delovno nezmožnost, pri kateremu lahko izbirate med dvema paketoma, lahko v okviru Dodatnega zavarovanja za delovno nezmožnost izberete tudi kritje za začasno delovno nezmožnost, ali pa se odločite za obe kritji hkrati.

Kritje za začasno delovno nezmožnost vam krije delno izgubo dohodka, če ste zaradi bolezni ali nezgode daljše bolniško odsotni (več kot en mesec).

Več o kritjih si lahko preberete na spletni strani ali pa o njih povprašate svojega zastopnika.

Do pravega zavarovanja ceneje kot do telefona

Dodatno življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost pri Zavarovalnici Triglav je namenjeno pokritju izpada dela dohodkov v primeru bolniške odsotnosti in trajne delovne nezmožnosti, plačilu stroškov zdravljenja, prilagoditve bivalnega prostora in morebitni zdravstveni oskrbi.

Soočenje z začasno ali trajno nezmožnostjo za delo je tisto, ki povečuje ozaveščenost ljudi o pomenu in nujnosti zavarovanja. Poglejmo primer Miha, ki bi bil lahko vaš prijatelj, partner, sorodnik … Miha je star 40 let in dela kot prevajalec. Sklenil je dodatno zavarovanje za začasno delovno nezmožnost, za katero plačuje mesečno premijo 17,50 EUR. Izbral je vsoto, ki omogoča 500 EUR mesečne rente. Zaradi bolečin v hrbtenici ni mogel opravljati svojega dela in je bil bolniško odsoten 10 mesecev. Prejel je izplačilo v višini 500 EUR za vsak mesec odsotnosti od 2. meseca naprej (za prvi mesec delovne nezmožnosti se izplačilo rente ne prizna), torej skupno 4500 EUR.

Poskrbite zase, če zbolite oziroma se poškodujete v nezgodi in zato začasno ali trajno izgubite zmožnost za delo. FOTO: Depositphotos

Dodatnega življenjskega zavarovanja za delovno nezmožnost ni mogoče skleniti samostojno, lahko ga priključite življenjskemu zavarovanju za primer smrti, življenjskemu zavarovanju z delnim povračilom premije, naložbenemu življenjskemu zavarovanju Fleks in naložbenemu življenjskemu zavarovanju i.fleks.

Pri dodatnem zavarovanju za delovno nezmožnost je mesečna premija odvisna od izbrane višine zavarovalne vsote in od vaših osebnih okoliščin.

S testom pa za konec preverite, kakšnim tveganjem ste izpostavljeni, in kako lahko svoj indeks tveganja zmanjšate.

