Operaterji 112 stavke ne bodo zaostrili, shod za prihodnji teden odpovedan

Stavkovni odbor operaterjev številke 112 ne bo zaostroval stavke, preklical je tudi za 27. marca napovedan opozorilni shod pred vlado in DZ, je po današnjih pogajanjih sporočil državni sekretar na obrambnem ministrstvu in vodja vladne pogajalske skupine Rudi Medved. Napredek v pogajanjih vidi tudi Sindikat Morsa, ki zastopa stavkajoče.

Medved je dejal, da je večina stavkovnih zahtev usklajenih, odprta pa ostaja tema uvrščanja dispečerjev v plačne razrede. Vladna pogajalska skupina je po njegovih besedah prišla do roba mandata, ki ga je dobila od vlade, zato bo vlado obvestila glede doslej dogovorjenega. Medved si obeta, da se bo vladna pogajalska skupina po podaji utemeljene razlage vladi k pogajanjem vrnila s predlogi, ki bodo omogočili pot do dokončne rešitve.

Pri tem Medveda veseli, da sta se stavkovni odbor operaterjev številke 112 in sindikat, ki v pogajanjih zastopa operaterje, odločila, da ne bosta zaostrovala stavke, in sta tudi preklicala za prihodnji teden napovedan opozorilni shod. »Ustvarili smo neko zaupanje, da bomo počasi in potrpežljivo na koncu prišli do ustrezne rešitve,« je povedal.

»O izplenu bomo lahko govorili šele, ko bo o tem odločala vlada,« je potek pogajanj komentiral predsednik Sindikata ministrstva za obrambo Marjan Lah. Na vprašanje, ali gre za vprašanje uvrščanja operaterjev oz. dispečerjev v plačne razrede, je odgovoril, da »je to temeljno vprašanje tisto, ki bi nas lahko peljalo v zaključek stavkovnega sporazuma«.

Dodal je, da so vladni pogajalski skupini stopili nasproti glede vprašanja, ali naj se to rešuje znotraj prenove plačnega sistema. »Vendar poudarjam, brez zagotovil stavkovnega sporazuma ne bomo zaprli. Ne le to, tudi stavke ne moremo zapreti,« je poudaril Lah.

Določen napredek Lah vidi tudi pri vprašanju kolektivne pogodbe za dejavnost obrambe, zaščite in reševanja. Zgodilo se je namreč, da je vodja stebrnih pogajanj povsem drugače razumel sklep vlade glede pogodbe.

Kot pravi, so do 27. marca imeli rok, da v grobem predstavijo, kaj vse bi ta kolektivna pogodba zajemala, na kar bo vlada odgovorila v desetih dneh. Lah v tem vidi pomemben preboj, saj je vlada lani odločila, da ne bo pristopila h kolektivni pogodbi za dejavnost obrambe, zaščite in reševanja, zdaj pa govori o tem, naj se postopki začnejo.

Operaterji številke za klic v sili 112 so stavko začeli 19. februarja, poteka pa v osrednjem in vseh 13 regijskih centrih za obveščanje, sicer pa operaterji stavkajo na delovnih mestih. Sindikat ministrstva za obrambo želi izboljšanje plač operaterjev, med stavkovnimi zahtevami pa so ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezna ureditev prazničnega dela ter enotna zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.