»Zahteva po dodatku k plačam zaposlenih ni širitev naših stavkovnih zahtev«

Poleg zdravniške stavke poteka tudi stavka operaterjev številke 112. Sindikalna stran je prejšnji teden napovedala celo možnost njene zaostritve. Sindikate so namreč razburila zadnja izhodišča vladne strani, v katerih so novo delovno mesto operaterja dispečerja v odpravi nesorazmerij naslovili z dvigom plač za le dva plačna razreda.

Danes so predstavniki Sindikata ministrstva za obrambo, ki v pogajanjih z vlado zastopa stavkajoče operaterje številke 112, podali uradni odziv na stališča vladne pogajalske skupine (VPS) glede stavkovnih zahtev zaposlenih v Centru za obveščanje (CORS) in regijskih centrih za obveščanje (ReCO).

Menijo, da rešitve, ki jih je predlagala vladna stran, ne zadostujejo za sklenitev ustreznega stavkovnega sporazuma. Posebej so izpostavili nezadovoljstvo z umestitvijo delovnih mest dispečerjev v CORS in ReCO, ki opravljajo zahtevne naloge, a so plačno ovrednoteni nižje v primerjavi z drugimi dispečerji v javnem sektorju.

Poudarili so še, da je njihova zahteva po umestitvi dispečerjev v primerljiv plačni razred z najvišjim plačnim razredom dispečerjev v javnem sektorju »utemeljena in nujna«. Vladni predlog pa da »ne odraža pravičnega vrednotenja del dispečerjev«.

Predstavniki sindikata so opozorili, da je minister za obrambo (MO) na seji državnega zbora že priznal, da je treba odpraviti nesorazmerja med dispečerji in operaterji v centrih za obveščanje: »Ves čas pogajanj o razreševanju stavkovnih zahtev operaterjev smo priča trditvam MO, kako razumejo stavkovne zahteve in krivice, ki so bile storjene operaterjem, zato na pogajanjih o razrešitvi stavkovnih zahtev zahtevamo, da se nam predstavi predlog MO o novi uvrstitvi delovnega mesta dispečer v CO v plačne razrede.«

Njihova zahteva po petnajstodstotnem dodatku k plačam zaposlenih v CORS in ReCO, so še dodali, ni širitev stavkovnih zahtev, temveč varovalka, skladna s sklepom vlade. Ta varovalka bi se aktivirala le, če dogovora ne bi bilo do določenega roka.

V sindikatu so poudarili, da kljub nekaterim premikom v pogajanjih ključne zahteve ostajajo neizpolnjene. FOTO: Špela Ankele.

Zahtevajo premierovo prisotnost

V sindikatu so poudarili, da kljub nekaterim premikom v pogajanjih ključne zahteve ostajajo neizpolnjene. Zato zahtevajo, da se pogajanj v četrtek, 21. marca, ob 10. uri udeleži tudi predsednik vlade Robert Golob, saj verjamejo, da bo njegova prisotnost prispevala k boljšemu razumevanju in reševanju teh ključnih vprašanj.

Neodzivnost predsednika vlade bodo razumeli kot pomanjkanje resnične volje za reševanje stavkovnih zahtev njihovih operaterjev, ki opravljajo ključno delo v CORS in ReCO. Pričakujejo enako odzivnost in pozornost, kot je deležna stavka drugih pomembnih sektorjev.

»V luči teh dogodkov je stavkovni odbor operaterjev na 112 sprejel odločitev, da če se ne zgodi bistvena sprememba in ne dobimo zagotovil od vlade, bomo v skladu z možnostmi zaostrili stavkovne aktivnosti. Načrtujemo organizacijo mirnega protesta pred vlado in državnim zborom 27. marca, pet minut pred dvanajsto. Ta korak je odraz naše odločenosti in resnosti situacije,« so dodali v sindikatu.

Na ministrstvu za obrambo so v odzivu na danes napovedano zaostritev stavke operaterjev številke 112 zapisali, da obžalujejo, da se stavka nadaljuje. Ocenjujejo namreč, da so v pogajanjih s Sindikatom ministrstva za obrambo dosegli soglasje o praktično vseh točkah.

Sindikat in stavkovni odbor operaterjev po njihovem mnenju soglašata z bistveno vsebino, namreč, da se pogajanja o uvrstitvi operaterjev v višje plačne razrede opravijo v okviru stebrnih pogajanj oziroma v okviru centralnih pogajanj o prenovi plačnega sistema.

V vladni pogajalski skupini za razrešitev stavkovnih zahtev so prepričani, da so s tem soglasjem izpolnjeni pogoji za sklenitev stavkovnega sporazuma. Stavkajoči strani so namreč večkrat pojasnili, da vladna pogajalska skupina za razrešitev stavkovnih zahtev nima pristojnosti za umeščanje operaterjev v plačne razrede, a stavkovni odbor in sindikat od vladnih pogajalcev terjata prav to, čeprav v isti sapi pristajata, da so mesto za ta pogajanja v centralni vladni pogajalski skupini, so zapisali na ministrstvu.

Stavka se po njihovem mnenju nadaljuje kljub dejstvu, da sta se pogajalski skupini dogovorili o vseh točkah stavkovnih zahtev in kljub dejstvu, da je vlada že decembra lani z oblikovanjem novega delovnega mesta dispečer v operativno komunikacijskem centru ustvarila podlago, ki omogoča dvig plačnih razredov, kot bo to dogovorjeno na centralnih pogajanjih.

Na ministrstvu zato obžalujejo, da stavkajoči operaterji napovedujejo protestni shod. Menijo namreč, da bo bolj učinkovito usmeriti energijo v dokončanje pogajanj o odpravi plačnih nesorazmerij in prenovi plačnega sistema, saj ta pogajanja intenzivno tečejo in jih lahko ob sodelovanju vseh sindikatov uspešno zaključijo.

Z operaterji vodijo odgovoren dialog, saj želijo, da se stavka konča, ker so za to ustvarili vse pogoje, so prepričani na ministrstvu. Rešitve, ki bodo v dobro operaterjev in državljanov, za varnost katerih je ključno nemoteno delovanje klicne številke 112, želijo poiskati v tvornem dialogu.

Operaterji številke za klic v sili 112 so stavko začeli 19. februarja, poteka pa v vseh 13 regijskih centrih za obveščanje in osrednjem, sicer pa operaterji stavkajo na delovnih mestih. Sindikat ministrstva za obrambo želi izboljšanje plač operaterjev, med stavkovnimi zahtevami pa so, kot poroča STA, ureditev kolektivne pogodbe za področje obrambe, zaščite in reševanja, ustrezna ureditev prazničnega dela ter enotna zagotovitev prostega časa za malico za vse zaposlene v centrih za obveščanje.