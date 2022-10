Stavka zdravnikov je še negotova

»V zdravstvu je treba plače urediti,« je v izjavi po prvih pogovorih dejal minister za zdravje Danijel Bešič Loredan, »kako jih bomo uredili, pa se pogajamo s Fidesom«. Predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin na vprašanje, ali bodo odpovedali stavko, napovedano za 19. oktober, ni odgovoril.

Bešič Loredan je bil namreč jasen, da pogajanja ne bodo prijetna, da bodo trda, a da je kompromis mogoč. V skupnem interesu, tako vlade kot zdravnikov in zobozdravnikov, pa je, da v času pogajanj ni stavke in da so pacienti primerno oskrbljeni. O podrobnostih pogovorov ne bodo govorili, dokler ne bo sklenjen dogovor, saj se nočejo blatiti v javnosti, pa ne zato, ker tega ne bi znali ali zmogli.

Fidesu je minister predal izhodišča za oblikovanje plačnih razredov, »kolikor pač zmoremo«, napovedal je tudi, da bodo spremembe za vsa delovna mesta v zdravstvu. Dodal je še, da je za mlade zdravnike predvidenega več denarja.

Pogajanja s Fidesom se bodo nadaljevala v ponedeljek, pogovori z vsemi drugimi sindikati javnega sektorja pa v sredo, je še povedal Bešič Loredan.