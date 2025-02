Štipendije za bodoče peke, zidarje, steklarje, kamnoseke, krovce

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je na spletni strani objavil javni razpis za pridobitev štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2025/2026, ki je namenjen spodbujanju mladih za vpis v izobraževalne programe za poklice, za katere na trgu dela primanjkuje kadra, v vrednosti 4.444.560 evrov.

Vlogo bo mogoče oddati od 1. avgusta do 30. septembra. Razpis prinaša kar nekaj novih poklicev. Štipendijo je mogoče pridobiti za 29 poklicev, v katerih primanjkuje kadra in še za 14 deficitarnih poklicev v dvojezičnih izobraževačnih programih. Tudi letos je cilj dodeliti štipendijo tisoč štipendistom, višina štipendije pa je 123,46 evra na mesec.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. V naboru letošnjih deficitarnih poklicev so izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, avtokaroserist, avtoserviser, pek, mesar, geostrojnik rudar, tapetnik, papirničar, steklar, kamnosek, zidar, klepar – krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, slikopleskar-črkoslikar, pečar – polagalec keramičnih oblog, gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar, hortikulturni tehnik, gozdar, gastronom hotelir, dimnikar, tehnik steklarstva, geotehnik, gastronomsko-turistični tehnik.

Vlogo bodo lahko oddali po navadni pošti ali elektronsko

Kandidati morajo oddati v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2025/2026 in fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2024/2025; če vlagatelj v šolskem letu 2024/2025 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega zaključnega razreda, ki ga je opravil v preteklih letih, in ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan Slovenije, na primer kopijo dovoljenja za prebivanje »rezidenta za daljši čas«.

Vlogo lahko pošljejo na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »za 369. JR ŠDP«. Lahko pa jo oddajo tudi elektronsko preko portala Moja eUprava.

Če bo prijav več kot je razpisanih štipendij, bodo izbrani kandidati z višjo povprečno oceno v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole in višjo povprečno ocen izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oziroma strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.