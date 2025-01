Hitrejše zaposlovanje tujcev bi sistemsko uredili

V nadaljevanju preberite:

Z novim letom je ugasnil tisti del interventnega zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah, ki je omogočal, da so tujci bivali in lahko začeli delati pri delodajalcih že na podlagi potrdila o vloženi vlogi za izdajo dovoljenja, ne šele po odobritvi vloge. Pri tem ukrepu, ki so ga delodajalci ocenjevali kot pozitivnega, sindikati pa so bili precej zadržani, sta se na nasprotnih bregovih znašli ministrstvi za javno upravo in za delo. V prihodnje naj bi to opredelili v zakonu o tujcih.