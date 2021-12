Stojnice brez hrane in pijače

7.20 Dovoljen le kostanj

Ponujanje hrane in pijače na stojnicah na božično-novoletnih sejmih po državi je od danes prepovedano. Izjema je le pečen kostanj, je v petek odločila vlada. Območje sejemskih prireditev mora biti ograjeno, ob vhodu morajo organizatorji preverjati pogoj PCT.

V skladu z odlokom, ki ga je v petek sprejela vlada, je izvajanje kongresne in sejemske dejavnosti dovoljeno tako na odprtih površinah kot tudi v zaprtih prostorih, vendar pod pogojem, da udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT, uporabljajo zaščitne maske in je med njimi zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.

Na sejemskih prireditvah na odprtih površinah je treba zagotoviti enosmerno gibanje obiskovalcev, z ločenimi vhodi in izhodi. Njihovo območje pa mora biti ograjeno tako, da pristop ni mogoč mimo uradnega vhoda. Dovoljena je prodaja blaga, ne pa tudi strežba hrane in pijače.

Od danes so v veljavi tudi pogoji obratovanja žičniških naprav, in sicer morajo uporabniki ob nakupu vozovnice predložiti dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT. V zaprtih žičniških napravah je za starejše od šest let obvezna uporaba kirurške maske ali maske tipa FFP2. Enako velja v odprtih žičniških napravah, če med potniki ni prostega sedeža.

Na Rogli, Krvavcu, Kopah in Voglu so smučarsko sezono že začeli, danes bodo naprave v novi sezoni zagnali tudi v Kranjski Gori, na Kaninu in Golteh.

7.20 V veljavi zakonske določbe o denarnem nadomestilu zaradi okužbe ali karantene za samozaposlene in kmete

V veljavo je stopil dopolnjeni zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva, ki v primeru okužbe s koronavirusom ali zaradi obveznosti varstva otroka zaradi odrejene karantene uvaja denarno nadomestilo tudi za samozaposlene, družbenike gospodarskih družb in kmete.

Iz prvotnega zakona so namreč omenjene skupine izpadle. Del opozicije, ki je dopolnitev vložil v parlamentarni postopek, je to pripisal vladni napaki.

Višina pomoči bo znašala 250 evrov za vsako odrejeno karanteno oziroma ne več kot 750 evrov v enem mesecu. Novela bo veljala tudi za nazaj, in sicer v obdobju od 1. julija dalje.

Zakon velja do konca leta, a bo vlada ukrep nadomestila lahko podaljšala za največ šest mesecev.