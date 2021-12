Zakaj Konkretno? Ker je tak Počivalšek

Barve nove stranke so rdeča, bela in modra, torej barve slovenske zastave, s čemer bi radi v novi stranki poudarili tudi nacionalnost. »Čas je za Konkretno politiko, prihaja politični partner ljudi, gospodarstva in lokalne politike,« so sporočili iz stranke. Ime pa naj bi odražalo značilnosti njenega predsednika.

Danes smo postavili politični projekt, ki bo na prihajajočih volitvah igral osrednjo vlogo, poudarjajo, pričenjamo s povezovanjem, ki bo zgradilo partnerstvo za povezano Slovenijo, usmerjeno v razvoj. Konkretno je in bo branik pred odkloni z ene ali druge strani ter varuh slovenskega liberalizma. Predsednik stranke Konkretno je na združitvenem kongresu postal Zdravko Počivalšek, podpredsednik Alojz Kovšca, generalni sekretar stranke Miha Rebolj, dosedanji sekretar SMC-ja.

Predsednik stranke Konkretno Zdravko Počivalšek je v svojem nagovoru dejal:»Vsi, ki ste del kongresa, ste verjeli v našo vizijo tudi v najtežjih trenutkih. Tudi ko so začele padati sanjske ponudbe in so se nekateri prodali. In verjemite naprej. Naša zgodba se nadaljuje. Prinašamo odgovor za največjo težavo slovenske politike. Za to bolestno razklanost in ideološki boj, ki duši Slovenijo. Če želimo ohraniti naše mlade doma, moramo premagati ta razkol in spremeniti samo jedro slovenske politike. Namesto razkola in polarizacije ponujamo povezovanje in sodelovanje. Ponujamo vizijo prihodnjega razvoja. Ponujamo temeljit prelom s staro politiko, ki gleda nazaj. Stopamo na pot povezovanja Slovenije. Danes se lomi svet in v naslednjih letih se bo gradil na novih temeljih. Namesto boja potrebujemo sodelovanje. Namesto razkola povezovanje. Dovolj je politike na papirju, čas je za konkretne rezultate.«

Ideološka razdvojenost slovenske politike že desetletja duši razvojni potencial Slovenije. Namesto iskanja skupnih točk in povezovanja za odgovoren družbeni in gospodarski razvoj, se večji del politike vse bolj radikalizira in polarizira ter išče le teme, ki nas delijo. Stranka Konkretno prav zato gradi svojo politiko na povezovanju in sodelovanju. Namesto današnjega razdora Konkretno svoj pogled usmerja v tisto, kar nam je skupno.

Zato bodo vodili dialog ter v svojem konkretnem političnem delovanju premoščali razlike ter združevali ljudi in njihovo energijo za Slovenijo z višjo dodano vrednostjo. Za slovenski politični prostor je namreč nujen obstanek povezovalne in konkretne politike. V prvi vrsti so in ostajajo politični partner gospodarstva, partner lokalnega okolja in trden partner državljank in državljanov. Konkretno je stranka, ki je politični partner gospodarstva. Njihova ključna prioriteta je vzdržen gospodarski in družbeni razvoj, ki bo omogočal pogoje za visok standard slovenskega načina življenja, obenem pa morajo zagotoviti enakomeren razvoj za vse regije,

Tudi podpredsednik stranke Konkretno Alojz Kovšca je izpostavil pomen sodelovanja. »Kdor si v politiki išče prijatelje in sovražnike, je naiven. V politiki prijateljev in sovražnikov ni. So nasprotniki in zavezniki, ti zadnji znajo kdaj zamenjati vlogo. Iščimo zaveznike, bodimo odkriti, delovni, ne iščimo sovražnikov. Nič nam ne bo podarjeno, vse si bomo morali izboriti. Izborili pa si bomo toliko, kolikor bomo enotni.«

In kakšne so programske prioritete stranke Konkretno: ● Zeleni in digitalni prehod gospodarstva, družbe in države ● Nadaljevanje debirokratizacije ● Enakomeren razvoj za vse regije ● Stanovanjska politika ● Celovita demografska politika ● Potencial logistike, medicinske konoplje in slovenskega lesa

Generalni sekretar stranke Konkretno Miha Rebolj je svoje besede ob združitvi strnil v misli, da je čas, da svoj pogled osredotočijo na tisto, kar nam je skupno, čas je za iskanje skupnih točk in vrednot in ne za iskanje razlik.

Destruktivna politika ne koristi nikomur, še najmanj pa državljankam in državljanom.

V naslednjih mesecih bo slišati veliko obljub iz vseh strani, stranka Konkretno pa mora postati stranka, ki ji bodo ljudje zaupali ne samo na podlagi besed, ampak tudi dejanj.

»Pred nami so prelomne volitve, ki bodo določile prihodnost države za nekaj desetletij. Kot liberalci verjamemo v učinkovitost do katere pa lahko pridemo z dialogom. Zato se bomo po volitvah pogovarjali z vsemi, ki bodo to želeli. Ne levo, ne desno, ne nazaj, ampak samo naprej. Ker je čas za konkretno politiko,« so prepričani.