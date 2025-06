Za 14 evrov na uro iščejo influencerje, a takšnih del ni veliko

V nadaljevanju preberite tudi:

Populacija mladih je po podatkih SURS od leta 1991 do 2024 zmanjšala za 29,4 odstotkov, zato je zanesljiva in dobra delovna sila redkejša, a toliko bolj cenjena. Ker je mladih vse manj, je opravljenega tudi manj študentskega dela – za delo je po podatkih FURS v letu 2023 poprijelo za 36 odstotkov manj mladih kot leta 2008 (154.242 oseb).

Pogledali smo, kakšna je ponudba študentskih del, za katera dela se mladi najpogosteje odločajo, katera podjetja imajo največ potreb po študentih in kako so z njimi zadovoljni. Kakšno so najvišje in kakšne najvišje urne postavke?