Študentski boni po vsej državi

Med poletjem je ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti objavilo razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2025 in 2026, ki v prihajajočem šolskem letu napoveduje novost. Predvidena sredstva za prehrano študentov v prihodnjih dveh letih sicer znašajo približno 24 milijonov in pol.

Sistem subvencionirane študentske prehrane zadnja leta kaže številne težave, cene obrokov se višajo, njihova kakovost ter število ponudnikov in študentov, ki jih koristijo, pa upadajo. Novi razpis možnost subvencionirane študentske prehrane širi po vsej državi, doslej je bilo študentske bone mogoče koristiti zgolj v mestih, kjer je potekalo visokošolsko izobraževanje.

Na ministrstvu poskušajo k vključitvi v sistem študentske prehrane spodbuditi čim več javnih zavodov z lastnimi kuhinjami, kot so srednje šole, bolnišnice in domovi za ostarele, obenem pa spodbujati pestrost ponudbe in zdravo prehrano. Ponudniki bodo morali zagotavljati vsaj dve različni študentski kosili na dan, od tega eno brezmesno, več točk na razpisu pa bodo prinesli večja pestrost in zdravi obedi.

Cena študentskega obroka še naprej ne bo smela preseči devet evrov, od česar država subvencionira 4,02 evra na obrok, čeprav je ministrstvo za delo v začetku leta 2023 obljubilo, da bo pred koncem prejšnjega leta višino subvencije dvignilo na najmanj 4,50 evra.

V samoorganizirani študnetski menzi kolegom delijo brezplačne tople obroke. FOTO: Črt Piksi

Število ponudnikov študentske prehrane iz leta v leto pada, saj je zgornja meja devetih evrov po mnenju številnih gostincev prenizka, obenem pa je pet evrov, kolikor takšen obed stane študenta, za mnoge preveč, da bi si ga lahko privoščili redno. Največ bonov študenti zato porabijo pri ponudnikih poceni hitre hrane.

Več študentskih aktivističnih skupin opozarja na nevzdržnost propadajočega sistema in zahteva ustanovitev sistema javnih študentskih menz. V sredo bo društvo Iskra pred Centralno tehniško knjižnico v Ljubljani že 13. protestno izvedlo samoorganizirano menzo in kolegom delilo brezplačne tople obroke.