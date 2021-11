Svetniki prisluhnili vodstvu, ne ustvarjalcem programa

Programski svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN) javnega zavoda za leto 2022, ki ga zavrača velika večina ustvarjalcev informativnega programa, kritizirali pa sta ga tudi stroka in civilna družba.

Vršilec dolžnosti direktorja Televizije Slovenija Valentin Areh je branil PPN in zavrnil vse očitke, da predlog krči vsebine informativnega programa. Na prvo mesto želijo postaviti predvsem interes gledalcev, je navedel.

Informativni program TV Slovenija je po njegovih besedah v resni krizi. Večini oddaj se že več let zmanjšuje gledanost, med njimi tudi Dnevniku in Odmevom. Nenavadno samokritično je donedavni urednik Odmevov izpostavil več sto tisoč gledalcev, ki da so zapustili RTV zaradi informativnega programa.

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je predlagal, da programski svet sprejme PPN najpozneje do konca marca prihodnje leto. FOTO: Voranc Vogel/Delo

Informativni program bo ustvaril približno 70 ur več programa kot letos, vodstvo načrtuje 15 novih informativnih oddaj, med katerimi jih bo veliko namenjenih državnozborskim, predsedniškim in lokalnim volitvam, ki bodo prihodnje leto.

»Spremembe na TV Sloveniji so pripravljene v skladu z BBC, avstrijsko ter nemško televizijo,« je trdil Areh.

Na drugem programu je predviden nov informativni blok od 20. do 22. ure, umakniti pa nameravajo oddaje, kot so Politično s Tanjo Gobec, Dnevnikov izbor, Globus, Slovenija v letu in Svet v letu.

Drugi program RTV Slovenija postaja sračje gnezdo vsega. Igor Bergant

Svetniki PPN z zamikom veljavnosti treh mescev podprli s 17 glasovi od skupaj 29

Generalni direktor Andrej Grah Whatmough je po daljši razpravi in odmoru predlagal, da programski svet sprejme PPN z zamikom veljavnosti treh mescev, torej najpozneje do konca marca prihodnje leto. Svetniki so s 17 glasovi od skupaj 29 podprli predlog generalnega direktorja.

PPN sta v bran vzela programska svetnika Slavko Kmetič in Ivan Štuhec, ki sta blizu največji vladni stranki. »Vse, kar se dogaja na RTV Slovenija v zadnjih dneh, presega vse meje. Dobrodošli na zasebni televiziji Manice Ambrožič in njene kamarile,« je povedal Kmetič, ki je trdil, da tako ne gre več, RTV Slovenijo pa da je je treba korenito spremeniti.

Moralni teolog Ivan Štuhec je dejal, da nismo več v samoupravnem socializmu in da so izvolili novega direktorja, ki ima polno odgovornost za spremembe. »Če projekt ne bo uspel, jih bo treba zamenjati,« je povedal Štuhec. Večji del razprave svetnikov je bil namenjen gledanosti javnega servisa. »Če televizijo gleda 20 odstotkov tistih, ki plačujejo naročnino, je TV nerelevantna, zato je treba načrt odločno spremeniti,« meni Štuhec.

Želijo delati bolj kakovostno

V razpravo se je oglasil tudi voditelj Odmevov Igor Bergant, ki je poudaril, da drugi program postaja sračji program vsega. »Mi želimo delati bolj kakovostno, ta PPN tega ne zagotavlja,« je ocenil Bergant, ki je kot zavržne označil manipulacije direktorja Areha s podatki o gledanosti javnega servisa. Sašo Hribar je ocenil, da program, ki ga je sestavil Areh, vodi k nižji gledanosti.