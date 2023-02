Sviz za 13. april napovedal stavko, če do 8. marca ne bo sporazuma z vlado

Glavni stavkovni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je danes sklenil, da bodo 13. aprila po dobrem letu izvedli še en stavkovni dan, če do 8. marca z vlado ne bodo podpisali stavkovnega sporazuma. Ob tem so kritični do zadnjega vladnega predloga, ki so ga prejeli v ponedeljek zvečer.

Zaposleni v vzgoji in izobraževanju po enem letu od napovedi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju ter izvedbi prvega stavkovnega dne 9. marca lani še vedno zahtevajo sklenitev stavkovnega sporazuma o devetih stavkovnih zahtevah, ki jih je Sviz naslovil na vlado lanskega 18. februarja.

Kot so ob tem opomnili, vlado zakon o stavki zavezuje k prizadevanjem za sklenitev stavkovnega sporazuma s stavkajočimi, a aktualna v devetih mesecih od prevzema oblasti zadostne pripravljenosti doslej ni izkazala. »Nasprotno, oblasti do legalnih in legitimnih zahtev 38.248 zaposlenih, ki so izglasovali stavkovne zahteve, kažejo podcenjujoč odnos in se sistematično izmikajo iskanju rešitev v okviru stavkovnega sporazuma. Vlada si ne prizadeva skleniti stavkovnega sporazuma s stavkajočimi,« so ocenili.

Aktualna vlada je do zdaj podpisala že tri stavkovne sporazume, in sicer s sindikati v zdravstvu in socialnem varstvu in dva z zdravniki, istočasno pa se do stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju obnaša podcenjujoče in prezirljivo. Za Sviz to ni sprejemljivo, so poudarili.

Ključna stavkovna zahteva

še vedno neizpolnjena

Trenutna vlada v odnosu do stavkovnih zahtev sindikata tudi eksplicitno krši lastni koalicijski dogovor, ki jo po navedbah Sviza zavezuje k takojšnjemu reševanju »odprtih stavkovnih zahtev, podedovanih od prejšnje vlade«. Danes, leto dni po posredovanju stavkovnih zahtev, je ključna stavkovna zahteva po odpravi zaostankov pri plačah, ki jih vlada eksplicitno priznava, še povsem odprta, saj vlada ne kaže volje za sklenitev dogovora, opozarjajo.

Pogajalska skupina Sviza ob tem ocenjuje, da za uveljavitev stavkovnih zahtev sindikata ni druge poti kot nadaljevanje in ponavljanje stavkovnih dni. »Drži, da je vladna pogajalska skupina 20. februarja 2023, pozno zvečer, sindikatu posredovala predlog stavkovnega sporazuma, a ta ne zagotavlja, da je zvišanja mogoče realizirati v doglednem času,« so dodali.

Če bo vladna stran do 8. marca sprejela Svizove dopolnitve stavkovnega sporazuma, je sindikat pripravljen stavko zamrzniti do uresničitve sporazuma. Če sporazuma ne bo mogoče podpisati do 8. marca, se bo stavka izvedla 13. aprila 2023.

Stavkovni dan bi izvedli po celotni izobraževalni vertikali, od vrtca do univerze. Stavko bodo izvedli na enak način, kot jo je Sviz izpeljal 9. marca lani, ob tem pa bo Sviz v središču Ljubljane organiziral tudi množični protestni shod stavkajočih iz celotne države.

»Izvedbo drugega stavkovnega dneva in verjetnost izvedbe nadaljnjih dni splošne stavke v vzgoji in izobraževanju mora vlada razumeti kot zahtevo za takojšnjo sklenitev stavkovnega sporazuma. Od te zahteve Sviz ne bo odstopal,« so poudarili.