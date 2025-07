Svoboda naznanila Mahniča, ta vrača udarec z ovadbo Svobode in premiera Goloba

Gibanje Svoboda je danes na pristojno tožilstvo naznanilo poslanca SDS Žana Mahniča zaradi suma storitve kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Poslanec SDS Mahnič ni ostal dolžan: prek omrežja X je napovedal vložitev kazenske ovadbe zoper stranko Gibanje Svoboda in premierja Roberta Goloba.

Poziv Mahniča k oboroževanju po presoji Svobode presega mejo dopustnega političnega izražanja, zato predlagajo tožilstvu, naj zoper Mahniča sproži kazenski pregon.

»Izjava poslanca, ki je pozival k oboroževanju državljanov in se neposredno nanaša na varnostne incidente, povezane z romsko skupnostjo, po naši presoji presega mejo dopustnega političnega izražanja. Objavo razumemo kot implicitno pozivanje k oboroževanju zoper določeno etnično manjšino,« so v Svobodi zapisali v sporočilu za javnost.

Kot poudarjajo, si prizadevajo za varno, odprto in vključujočo družbo, kjer imajo pravna država in človekove pravice trdno mesto, vsakršno spodbujanje nasilja, diskriminacijo in širjenje strahu pa ostro zavračajo.

Mahnič je namreč minuli teden na omrežju X ob razpravi o protestnem shodu v Šentjerneju, kjer je množica zahtevala ukrepe za reševanje romskih vprašanj, pozval k včlanitvi v strelska društva, saj da bi tako državljani lahko doma legalno posedovali orožje. V SDS pa bodo s spremembo zakonodaje poskrbeli, da prekoračen silobran ne bo več obstajal, je napovedal. Mahničev poziv je sprožil ostre odzive v koaliciji, kjer menijo, da tovrstni odzivi povečujejo tveganje za nasilje, poziv so ostro obsodili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, Mirovni inštitut in Strelska zveza Slovenije.

Dvojni Mahničev udarec

Poslanec SDS Žan Mahnič, nasprotno, meni, da je današnja poteza Svobode dokaz, da je Svoboda totalitarna stranka, njen glavni cilj pa pregon opozicije in ostalih državljanov.

Kot je tudi napovedal v odzivu preko omrežja X bo kazensko ovadbo proti »Gibanju Svoboda in njenemu Ducetu« vložil do konca tedna. Gibanju Svoboda je ob tem pripisal fašistične metode.