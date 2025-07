Koalicija in predsednica države ostro nad Mahničev poziv k oboroževanju

Politično prizorišče je v sredo razburil poziv poslanca SDS Žana Mahniča, ki je državljane prek družbenega omrežja x povabil k včlanitvi v strelska društva za lažji dostop do zakonitega orožja. Ob tem je napovedal, da bo stranka SDS s spremembo zakonodaje uredila, da »prekoračen silobran ne bo več obstajal«.

Njegova objava je bila odziv na zapis strankarske kolegice Anje Bah Žibert o protestih v Šentjerneju, na katerih so zbrani zahtevali reševanje romske problematike.

Na izjavo so se z ostro in usklajeno obsodbo odzvale vse tri koalicijske stranke: Gibanje Svoboda, Levica in Socialni demokrati.

Odziv Gibanja Svoboda

V Gibanju Svoboda so poziv označili za neodgovoren in nevaren ter za premik v skrajno smer. Poudarili so, da varnosti ne zagotavlja »orožje v vsakem domu«, temveč delujoča pravna država.

Stranki SDS so očitali, da z retoriko in dejanji vidnih članov »sistematično spodkopava njene temelje, načela vladavine prava in zaupanje ljudi v institucije«.

Kot primere so navedli napade na sodstvo, poskuse podrejanja neodvisnih institucij in ustvarjanje diskurza o »globoki državi«. Opozorili so, da takšni pozivi večajo tveganje za nasilje in razkrajajo družbeno zaupanje.

Odziv Levice

V Levici so Mahničevo izjavo opredelili kot »nevarno eskalacijo desnega političnega populizma«, ki sovpada z napadi na romsko skupnost.

Njegova objava je bila odziv na zapis strankarske kolegice Anje Bah Žibert o protestih v Šentjerneju, kjer so zbrani zahtevali reševanje romske problematike. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Poslanka Nataša Sukič je dejala, da to ni več politična polemika. »To je poziv k legitimizaciji nasilja. To je nevarna desničarska propaganda, ki v srcu nosi isto idejo kot vaške straže in rasistični linči.«

V stranki so poudarili, da so vsi prebivalci enaki pred zakonom in da pozivi, naj ljudje vzamejo pravico v svoje roke, vodijo v »tiranijo večine nad manjšino in etnično čiščenje«.

Namesto oboroževanja je Levica predlagala vlaganje v socialne programe, izobraževanje in integracijo.

Odziv Socialnih demokratov

Tudi Socialni demokrati so poziv najostreje obsodili in ga označili za skrajno nevarnega, še posebej v kontekstu nedavnih strelskih tragedij v regiji.

»Vsakršno spodbujanje civilnega oboroževanja ni izraz domoljubja ali varnosti, temveč recept za povečanje nasilja v družbi,« so zapisali.

Omenili so tragične dogodke v Beogradu, Gradcu in Zagrebu kot dokaz, kam vodi lahkoten dostop do orožja.

Koalicija se je strinjala: Mahničev poziv je nevaren in neodgovoren. FOTO: Blaž Samec

Po njihovem »kultura strahu, ki temelji na orožju, ne vodi do večje varnosti«, temveč v paranojo in normalizacijo nasilja.

Poudarili so, da Slovenija potrebuje več dialoga in človečnosti, ter sklenili z mislijo: »Slovenija je bila in mora ostati država miru, ne orožja.«

Odzvala se je tudi predsednica

Na dogajanje se je odzvala tudi predsednica države Nataša Pirc Musar, ki je prav tako ostro obsodila poslančeve pozive. Izjave je označila za »skrajno neodgovorne, nevarne in v popolnem nasprotju z ustavnimi vrednotami Republike Slovenije«. Poudarila je, da se varnost v državi ne zagotavlja z orožjem, temveč »z vladavino prava, zaupanjem v državne institucije, učinkovitim delovanjem policije in drugih pristojnih institucij ter s socialno povezanostjo skupnosti«.

Po njenem politični govor, ki spodbuja logiko strahu in oboroževanja, neposredno spodkopava temelje pravne države. Vse politične predstavnike je pozvala, naj se vzdržijo skrajne retorike. Dodala je, da se je urejanja romske problematike treba lotiti resneje, a poudarila: »Vendar z zakoni, nikakor ne z nasiljem in orožjem.«