»Take nevihte še ni bilo v zadnjih 50 letih«

»Lahko rečem, da take decembrske nevihte še nismo doživeli v zadnjih 50 letih,« je povedala Katja Kozjek z Agencije RS za okolje. Po njenih besedah je šlo za supercelično nevihto, ki se je razvila v vodno trombo – kar je bilo posledica mešanja zelo hladnega zraka z južnimi vetrovi v višinah in še razmeroma toplega morja.



»Nevihto smo zagledali z morja, prihajala je iz zahodne smeri. Bilo je kot pri tramontani, vse se je zgodilo bliskovito: najprej toča, potem strele in močni sunki vetra, ki so podirali drevesa in odkrivali streho,« pripoveduje Tilen Božič, poveljnik prostovoljnega gasilskega društva Izola. »Oče, ki je prišel iskat sina, je bil še v avtu, ko je nanj padlo drevo, a na srečo ni bil poškodovan,« nadaljuje. Največja škoda je nastala z odkritjem pločevinaste strehe na stavbi v izolski marini, kjer se nahaja tudi recepcija. Pločevino je zvilo v nevarno gmoto, ki se je zakotalila proti morju. Eno od dreves je padlo na nadstrešek, pod katerim so bila parkirana vozila.



»Imeli smo 20 intervencij. Na terenu nas je bilo deset, poleg pripadnikov našega gasilskega društva še gasilci koprske brigade in komunalnega podjetja. Posledice neurja smo odstranjevali od sedmih do pol enajstih,« navede.

Danes ponovno meteorološko opozorilo

Na Agenciji RS za okolje (Arso) napovedujejo, da bodo sredi dneva reke v jugozahodni Sloveniji začele močneje naraščati. To velja predvsem za Istro, Vipavsko in Notranjsko. Od danes popoldne do srede zjutraj pričakujejo v tem delu države dolgotrajne in močnejše nalive. V kratkem času lahko pade od 40 do 80 milimetrov padavin. Zaradi obilnega sneženja pa se bo predvsem v Julijskih Alpah znova povečala nevarnost snežnih plazov.



Po besedah hidrologa Janeza Polajnarja, ki je danes spregovoril za medije, se bodo padavine okrepile nekje po 16. uri. Pričakovati je težave pri odtokih rek in hudourniških voda, predvsem zaradi nedeljskih poplav, ki so pustile velike posledice na tem območju. Arso je za jugozahodno Slovenijo že izdal rdeče vremensko opozorilo. »Ob plimi v jutranjih urah, to je v sredo med 3. in 6. uro zjutraj, bo povišana tudi gladina morja. To bo oteževalo nemoten odtok rek iz zaledja v morje. Ta učinek po povzročil, da se bodo reke na ravninskih predelih Strunjana, Sečovelj in drugih delih ob slovenskih obali močneje razlile. Te se lahko razlijejo tudi na širšem območju, kot je to običajno,« je po navedbah STA še pojasnil Polajnar.

Preberite še:

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: