Tako hudo še nikoli ni bilo

Podatki NIJZ kažejo, da je po novem letu med otroki trikrat več okuženih kot kadarkoli prej, največ sicer v starostni skupini od šest do 14 let, a tudi med vrtčevskimi se delež okužb skokovito povečuje. Glede na nova pravila, ki za skupino določajo karanteno le v primeru, če je na testu PCR pozitivnih najmanj tretjina otrok, je mogoče pričakovati rast okužb.

NIJZ je vrtcem poslala priporočila, naj se v primeru, ko je med otroki in zaposlenimi (ki morajo kljub visokorizičnemu stiku priti na delo) nekdo okužen, ostali otroci vsak dan pred vrtcem samotestirajo. »Ker so testi za vrtčevske otroke plačljivi, je razumljivo, da si jih ne more vsakdo privoščiti,« nam je skrbi zaupala ena od bralk, ki se sprašuje tudi, ali »gre torej pri novih pravilih za prekuževanje otrok«.