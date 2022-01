Takoj v pogajanja za izboljšanje razmer v vzgoji in izobraževanju

Glavni odbor Sviza je danes opozoril na izjemno poslabšanje pogojev dela v vzgoji in izobraževanju. Soočeni so z izjemnimi obremenitvami zaposlenih, ki so še zdravi in še delajo, a vse več jih je v karanteni ali v izolaciji, nadomeščanja pa niso plačana, pravi Branimir Štrukelj. Sviz poziva vlado k takojšnjim pogajanjem in ustreznemu ukrepanju.

Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (Sviz) Slovenije Štrukelj je v izjavi po seji povedal, da so na seji glavnega odbora razpravljali o aktualnih, skrajno resnih razmerah v vzgoji in izobraževanju, med drugim o povečanih obremenitvah vseh zaposlenih in neustreznemu plačilu, pa tudi mnogih tveganjih za varnost in zdravje kot posledici rahljanja ukrepov, ki neposredno ogrožajo zdravje zaposlenih.

Pod vprašajem je že sama kakovost izvajanja pouka, kadrovske težave so izjemne, vlada pa se praktično na to ne odziva, je Štrukelj dejal v video izjavi po seji. Zato v sindikatu zahtevajo takojšnja pogajanja z vlado o razreševanju ključnih vprašanj. Po njegovem prepričanju je treba dodatne obremenitve zaposlenih ustrezno ovrednotiti v posebnem dogovoru, ki bi veljal za čas »nenormalnga položaja« v izobraževanju.

Pri varnosti in zdravju pa je nujno izboljšati pogoje dela. »To je treba reševati takoj. Naša zahteva je, sestanite se z nami, dogovorimo se, kako bomo reševali vprašanja vrednotenja povečanih obremenitev tveganj, kako bomo reševali vprašanje tveganj za zdravje zaposlenih udeležencev vzgojno-izobraževalnih procesov,« je dejal Štrukelj.

Če se vlada ne bo odzvala takoj, se bodo sindikalisti ponovno sestali prihodnji teden in se opredelili do nadaljnjih potez in ukrepov v prihodnjih tednih.

Na seji so izpostavili tudi, da so se na podlagi primerjav v rasti povprečnih plač v posameznih delih javnega sektorja in v posameznih plačnih podskupinah razmerja med njimi v zadnjih štirih letih dramatično spremenila zlasti v škodo izobraževanja, znanosti in kulture. V omenjenih dejavnostih so se namreč plače, kot je opozoril, gibale nekajkrat počasneje kot v drugih delih javnega sektorja.

»To vprašanje je treba začeti reševati takoj, kot tudi vprašanje enakosti pri tistih, ki se primerjajo z zdravniki specialisti, to so zlasti univerzitetni profesorji, znanstveniki, pa tudi nekateri vrhunski poklici v kulturi. Razmerja so tako ekstremno porušena, da povzročajo izjemno nezadovoljstvo, ki bo lahko v prihodnjih tednih tudi kulminiralo in se prelilo preko roba,« je poudaril.

Vlado tudi pozivajo k takojšnjim pogajanjem za odpravo anomalij v spodnjem delu plačne lestvice v skupini J.