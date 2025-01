Tamara Vonta napoveduje ovadbo Aleša Hojsa

Tamara Vonta, predsednica parlamentarne preiskovalne komisije, ki se ukvarja z domnevno nezakonitim financiranjem političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med zadnjimi parlamentarnimi volitvami, je sporočila, da bo po današnjem pričanju Aleša Hoja, podpredsednika SDS, nekdanjega notranjega ministra in direktorja Nove24TV, predlagala, da se zoper njega vloži ovadbo zaradi krive izpovedbe.

»Želeli smo, da nam pojasni ugotovitve interne analize preiskovalne komisije, ki kaže, da je že kot minister prejel večje zneske od družbe Nova obzorja, ki je v solasti stranke SDS,« je navedla.

Hojs, ki je bil pod zaprisego, je odločno zanikala poslovno sodelovanje z omenjeno družbo, kar pa se po njenih navedbah namreč ne sklada s podatki, ki izhajajo iz njihove dokumentacije. Zatrdil je, da je plačila dobil le od Nove24TV, a je Vonta vztrajala, da je je prejel »kar nekaj tisoč evrov«, ko je bil že notranji minister, in sicer 9. april 2020.

Hojsa je vprašala, ali so bila nakazila morda kakorkoli povezana z maskami in takratnimi državnimi posli, kar pa je Hojs zanikal. »Kot minister za notranje zadeve nisem imel nobenih pristojnosti za nakupe ali za dobave mask,« je odgovoril Hojs.

Nekdanji notranji minister, ki je pred dnevi zapisal, da prav zaradi tega zaslišanja ni odpotoval na Trumpovo inavguracijo, je nato podatke o tem nakazilu želel videti. Vonta je sejo končala.