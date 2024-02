Vse kaže na slovo Tanje Fajon

V nadaljevanju preberite:

Socialni demokrati so začeli evidentirati kandidate za vse organe stranke, ki jih bodo volili na kongresu 13. aprila. Prva preigravanja so se že začela, jasnih favoritov za funkcije za zdaj še ni, a vsaj razpoloženje – tudi na zadnjem predsedstvu – po besedah naših sogovornikov kaže, da predsednica stranke SD Tanja Fajon ne more ostati na čelu stranke. Našemu vprašanju, ali bo na to mesto še kandidirala, se je izognila. Kdo bi lahko sicer vodil socialdemokrate?