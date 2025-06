Teden v znamenju obrambnih izdatkov: Bo Golobu uspelo pomiriti partnerici?

V nadaljevanju preberite:

Ne le da so tako v SD kot Levici dogovoru nasprotovali, veliko slabe volje je pozneje vzbudilo tudi javno obračunavanje premiera Goloba in še bolj njegovega kabineta, da gre pri stališčih strank le za piar, saj da so podprli izhodišča delegacije na seji vlade. Ta so, kot se je izkazalo, v strankah prezrli, saj so jih potrjevali ob koncu seje. Ministri Levice niso bili navzoči, prav tako naj bi bila po dostopnih podatkih navzoča le ena ministrica SD. Ta pa se ni odzvala na vprašanje, ali čemu nasprotuje.

Tudi bo razkritju gradiva v obeh strankah izpostavljajo, da njihovega mandata za podpis te zaveze Golob ni imel.