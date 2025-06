Po Natu je na vrsti reševanje trgovine z ZDA

V nadaljevanju preberite:

Po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo sta bili za staro celino žgoči predvsem dve temi – povečanje vlaganj v obrambo in washingtonska carinska macola. Po sklenitvi novih obrambnih zavez na Natovem vrhu v Haagu je znova v ospredju trgovinska politika. Čez manj kot dva tedna, 9. julija, se bo izteklo obdobje 90-dnevne zamrznitve Trumpovih »vzajemnih carin«.

V Bruslju so prejeli nove ameriške predloge za pogajanja. Kljub siceršnji pripravljenosti na dogovor predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen ni izključila neuspeha pogajanj in posledičnih povračilnih ukrepov EU. »Vse opcije so na mizi,« je dejala. Več držav, na čelu s Francijo, zahteva, da bi morali uvesti povračilne ukrepe, četudi bi ostale le splošne, 10-odstotne carine.