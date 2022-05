Telekom Slovenije ima najboljše omrežje za vsak trenutek

Ko smo s prijatelji, ko uživamo s sodelavci, ko smo na dopustu, ko smo usvojili nov hrib ali kar tako, ko se nam nekaj zdi vredno deliti, nam to, da lahko delimo vsak trenutek, omogoča vrhunsko omrežje Telekoma Slovenije, ki je na voljo kjerkoli in kadarkoli.

V omrežju Telekoma Slovenije uporabniki prenašajo vedno več podatkov, zato sta pomembna nenehen tehnološki razvoj in stalno uvajanje novosti. Da Telekomu Slovenije to uspeva, potrjuje zaupanje uporabnikov, ki priznavajo, da ima Telekom Slovenije najboljše mobilno in najboljše fiksno omrežje v Sloveniji. Odlikujejo ga odlična pokritost, varnost in stabilnost. Na to, kako se bomo počutili jutri, vplivamo že danes. Zato v Telekomu Slovenije že več kot 30 let skrbijo, da razvoj omrežja tehnološko načrtujejo pravočasno in pri tem upoštevajo potrebe uporabnikov ter jim tako zagotavljajo najboljšo uporabniško izkušnjo.

Prvo 5G-omrežje Slovenije

Tako so v Telekomu Slovenije prvi pri nas že leta 2020 vzpostavili najsodobnejše mobilno omrežje pete generacije. S 5G Telekom Slovenije zagotavlja še boljšo uporabniško izkušnjo, še večje hitrosti prenosa podatkov in še krajši odzivni čas, 5G pa prinaša tudi hkratno učinkovito povezovanje ogromnega števila naprav. To bo omogočilo razvoj pametne industrije, pametnih mest, rešitev interneta stvari in drugih storitev za trajnostno bivanje. 5G je na voljo že v več kot 670 slovenskih krajih in več kot 39 odstotkom prebivalstva.

Največje optično omrežje

Ob mobilnem v Telekomu Slovenije skrbijo tudi za razvoj fiksnega omrežja. V zadnjih letih tako v nadgradnjo, širitev ter razvoj omrežja in IKT-infrastrukture letno investirajo več kot 100 milijonov evrov. Zato upravljajo tudi največje in najsodobnejše gigabitno optično omrežje v Sloveniji, saj priklop nanj trenutno omogočajo že več kot 411.000 oz. več kot polovici gospodinjstev. Ključna prednost optičnega omrežja je večja pasovna širina, ki omogoča še hitrejši, še zanesljivejši in še varnejši prenos podatkov, tako da so prek optičnega omrežja naročnikom na voljo še višje internetne hitrosti in še boljša izkušnja spremljanja televizije.

NEO navdušuje tako z glasovnim upravljanjem …

In tudi pri spremljanju televizije je Telekom Slovenije naredil izjemno pomemben preskok s tem, ko je svojim naročnikom omogočil, da TV in druge vsebine ter naprave pametnega doma upravljajo kar z glasom, in to v slovenskem jeziku. Glasovno upravljanje TV, s pomočjo katerega TV-gledalci vsebine iščejo tudi po imenu igralca, imenu TV-programa ali naslovu oddaje, serije ali filma, je izjemno priljubljeno, saj platformo NEO uporablja že več kot 130.000 uporabnikov. Nad glasovnim upravljanjem so navdušeni tudi najmlajši, saj so risanke med najpogosteje iskanimi vsebinami. Mimogrede, ste vedeli, da lahko NEO uporabljate na televiziji, računalniku, mobitelu in tablici, doma in tudi, ko ste na dopustu?

… kot z vrhunskimi športnimi vsebinami

Naročniki televizije Telekoma Slovenije lahko spremljajo vse najpomembnejše športne lige in tekmovanja. Tako lahko košarkarski navdušenci za našega najboljšega košarkarja navijajo v končnici lige NBA, naše kolesarje spremljajo na najpomembnejših kolesarskih dirkah in klasikah, ljubitelji nogometa pa uživajo v tekmah italijanske, nemške, španske, italijanske, francoske in hrvaške lige. Od poletja dalje bodo lahko spremljali tudi angleško nogometno ligo (Premier League). Ob tem pa še mnogo, mnogo več.

