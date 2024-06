Telemach Slovenija namerava kupiti T-2

Telemach Slovenija je danes s podjetjem Garnol sklenil pogodbo, skladno s katero namerava pridobiti najmanj 98,06-odstotni delež v telekomunikacijskem operaterju T-2. Po opravljenem skrbnem pregledu nameravata družbi v prihodnjih tednih podpisati pogodbo o nakupu poslovnih deležev, so danes sporočili iz Telemacha.

Z nameravanim odkupom s strani Telemacha Slovenije se bo T-2 bržkone izognil stečaju, za katerega je zahtevo podal Slovenski državni holding (SDH), ljubljansko okrožno sodišče pa je narok za začetek postopka razpisalo za ta četrtek.

Telemach bo moral pridobiti soglasja

Po podpisu pogodbe z Garnolom, katerega ustanovitelj je Jurij Krč, sicer prokurist in lastnik T-2, o nakupu poslovnih deležev v T-2 bo moral Telemach Slovenija sicer pridobiti še soglasja pristojnih regulatorjev.

Kot so navedli v Telemachu, bi jim prevzem T-2 zagotovil nadaljnji razvoj in širše omrežje ter mu omogočil učinkovitejše vlaganje v sodobne tehnologije, vrhunske izdelke in uporabniško izkušnjo. »Nameravana naložba prinaša znatne koristi tako končnim kupcem kot slovenskemu gospodarstvu v celoti,« so zapisali v sporočilu, ki so ga posredovali pozno zvečer.

Predsednik uprave Telemacha Slovenija Tomislav Čizmić je ob tem povedal, da bodo z združitvijo podjetij povečali obseg za nadaljnje vlaganje v mobilno in fiksno telekomunikacijsko infrastrukturo, raznolike vsebine, vrhunske tehnologije, inovativne produkte in storitve, kar bo privedlo do večjega zadovoljstva uporabnikov. »Prepričani smo, da je konsolidacija nujna za ohranjanje konkurenčnosti na slovenskem trgu ter za spodbujanje digitalizacije in povezljivosti, kar v končni fazi krepi slovensko gospodarstvo,« je dodal.

Kot omenjeno, se bo T-2 s tem verjetno izognil stečaju, ki ga zahteva SDH. Ta trdi, da mu družba dolguje vsaj 65 milijonov evrov, in sicer iz naslova posojila bank leta 2007 v višini 120 milijonov evrov takratnima lastnikoma T-2, holdingoma Zvon 1 in Zvon 2 za izgradnjo optičnega omrežja. Krč medtem trdi, da SDH zlorablja institut stečaja, da bi zakril svoje napake in dosegel prodajo T-2 kot poslovne celote, ker se z zastavljenim premoženjem ne more poplačati.

T-2 je lani zabeležil 115,6 milijona evrov prihodkov in 5,9 milijona evrov čistega dobička. Ima 360.000 uporabnikov, od tega 200.000 na mobilnem in 160.000 na fiksnem omrežju. Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS ima pri mobilni telefoniji sedemodstotni, pri širokopasovnem dostopu do interneta 21,9-odstotni in pri IP TV 32,7-odstotni tržni delež.