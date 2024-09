Temeljito obnovili ZD Celje, želijo si še prizidek

Rekonstrukcija Zdravstvenega doma Celje, ki so jo s krajšo slovesnostjo uradno zaključili dane, je precej izboljšala pogoje dela za zaposlene, omogočila večjo kakovost zdravstvenih storitev in boljšo dostopnost za paciente. Obnavljajo še Vilo Sonja, v kateri bo Center za duševno zdravje odraslih, zaradi prostorske stiske pa si želijo še prizidek.

ZD Celje ima v celoti prenovljene kletne, pritlične in nadstropne prostore, dobili so tudi zunanje osebno dvigalo za gibalno ovirane. Uredili so nove prostore za družinsko in šolsko ambulanto, laboratorij, klicni center, zobne ambulante, center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti, ambulanto za medicino dela in športa, prostore za patronažne sestre, specializante, ginekološko in kardiološko ambulanto ter prostor za triažo.

Zaposlenim ne moremo dati višjih plač, ker so predpisane. Sodelavce lahko dobimo samo z dobrimi pogoji dela, dobro medicinsko opremo in dobrimi sodelavci, ki poslušajo in slišijo. Alenka Obrul

Kljub obsežni rekonstrukciji je ZD Celje ves čas prenove nemoteno deloval. FOTO: arhiv ZD Celje

Hkrati so obnovili tudi prostore za sterilizacijo in gostinski lokal z zunanjo teraso. »Investicija je bila naporna, a lepa. Prenovili smo vse prostore, katerih prenova je bila nujna. Najbolj pomembno je, da smo popolnoma adaptirali klet, vse vode, torej vodovod, kanalizacijo, elektriko smo naredili na novo. Zdaj je ZD primeren za paciente in moje sodelavce,« je po slovesnosti dejala direktorica ZD Celje Alenka Obrul.

Rekonstrukcija je stala 3,6 milijona evrov, 1,87 je financiralo ministrstvo za zdravje z razpisi, na katerih je bila uspešna ustanoviteljica ZD Celje Mestna občina Celje. Preostalo je financiral zdravstveni dom iz preteklih presežkov. Še vedno obnavljajo Vilo Sonja v neposredni bližini zdravstvenega doma. Obnova bo stala okoli 1,4 milijona evrov, polovico prispeva ministrstvo za zdravje.

Čeprav so pred nekaj leti v celoti obnovili stavbo nasproti zdravstvenega doma in je ZD Celje tako dobil nekaj dodatnih prostorov, si tudi po celoviti rekonstrukciji in obnovi bližnje vile Obrulova želi še prizidek: »Ta bi bil pri pulmološkem oddelku, projekti so že narejeni. Tam bi širili dejavnosti, kjer zdaj ni več prostora. Ampak to je še vse stvar dogovora.«

Zdravstveni dom Celje, ki deluje od leta 1927 in zaposluje 589 ljudi, po novem deluje v obsežno prenovljenih prostorih. FOTO: arhiv ZD Celje

Župan Matija Kovač je dejal, da za prizidek še niso sprejeli končne odločitve, da se bodo odločali tudi glede na razpoložljiva sredstva pri pozivih ministrstev in tudi glede na potrebe: »Letos smo ZD ustanoviteljsko razdelili tudi z občinami, kjer so že zdravstvene postaje, tako da bomo gledali tudi na enakomerno razporejenost investicij v občinah Štore, Vojnik in Dobrna.«

Ker iz občinskega proračuna za obnovo ni bilo denarja, je pojasnil: »To trenutno ni mogoče. Vse občine imamo veliko pomanjkanje financiranja, Celje je med nekaterimi izrazito manj financiranimi občinami, težave imamo tudi z zagotavljanjem investicijskih sredstev za osnovno infrastrukturo in razvoj. Državo pozivamo, da povprečnino takoj zviša, občine zahtevamo 100 evrov več kot letos.«

Urejeni prostori so pomembni tudi za zaposlene, Obrulova je ponosna, da imajo kar osem specializantov družinske medicine. Kot je dejala, je ZD Celje eden redkih, ki ima zasedene vse zdravstvene programe: »Zaposlenim ne moremo dati višjih plač, ker so predpisane. Sodelavce lahko dobimo samo z dobrimi pogoji dela, dobro medicinsko opremo in z dobrimi sodelavci, ki poslušajo in slišijo. Tu so moji sodelavci najboljši.«