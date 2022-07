Temperature se bodo stopnjevale do ohladitve v prihodnjem tednu

Vročina v Evropi ne popušča, na Otoku v pričakovanju toplotnih rekordov

Vročina na jugu Evrope ne popušča, na toplotne rekorde pa se pripravljajo tudi v severnejših delih in na Otoku. V prihodnjih dneh vremenoslovci tam napovedujejo vročinske rekorde. Ponekod v Španiji in Franciji se še naprej borijo tudi s požari. V Španiji so bili ognjeni zublji usodni za gasilca.

Francija je zaradi vročinskega vala danes v stanju visoke pripravljenosti. Vremenoslovci so v 15 francoskih departmajih razglasili najvišjo stopnjo pripravljenosti zaradi ekstremnih temperatur. V jugozahodni regiji Akvitaniji bodo temperature po napovedih danes presegle 42 stopinj Celzija.

Na Portugalskem so požari po poročanju AFP za zdaj omejeni, v nedeljo so poročali o le enem obsežnejšem požaru na severu države. Doslej so zahtevali dve življenji, poškodovanih je bilo okoli 60 ljudi.

Medtem ko lahko v obeh državah Iberskega polotoka v prihodnjih dneh upajo na rahlo znižanje temperatur, pa se na vročinski val, ki je doslej prizanesel severnejšim delom Evrope, med drugim pripravljajo tudi v Nemčiji. Tam bi se lahko živo srebro v torek dvignilo nad 35 stopinj Celzija, poroča nemška tiskovna agencija DPA. V Belgiji te dni pričakujejo do 39 stopinj Celzija.

Vroče bo te dni tudi na Otoku, kjer naj bi se temperature dvignile do rekordnih vrednosti. V Londonu naj bi bilo bolj vroče kot na Karibih ali v Zahodni Sahari, pri tem opozarjajo vremenoslovci. Temperature bi lahko dosegle do 41 stopinj Celzija.