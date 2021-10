Testi za samotestiranje učencev, dijakov in študentov na voljo že jutri

Lekarne lahko že v petek začnejo izdajati teste za samotestiranje za vse učence, dijake in študente, je s spremembami odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja (PCT) odločila vlada na današnji dopisni seji. Teste je v lekarnah mogoče prevzeti brezplačno, stroške namreč krije proračun.

Vlada je že na sredini seji določila, da se bodo učenci, dijaki in študenti od 1. novembra testirali dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in sredah. Samotestiranje za učence ostaja neobvezno, priporočilo pa po novem velja za učence vseh razredov, torej od prvega razreda dalje. Ob predvidenem pogostejšem testiranju pa na ministrstvu pripravljajo tudi protokol, da bodo učenci upravičeni do več testov kot doslej.

Samotestiranje je sicer potrebno tudi za udeležbo v športnih programih, športno rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.