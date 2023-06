Težje do endodontskih storitev

Že konec marca so na Zdravniški zbornici opozorili, da bodo ljudje v javnem zdravstvu še težje prišli do endodontskih storitev oziroma zdravljenja zobnih korenin. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je s 1. januarjem letos ukinil doplačila za strojno obdelavo koreninskih kanalov na primarni ravni, s tem pa izvajalce pahnil v težko situacijo, so opozorili. Zobozdravniki so namreč izračunali, da lahko materialni stroški te storitve celo presežejo cene, ki jo plačuje ZZZS. Od zavoda so zato pričakovali, da jim bo prišel naproti, sploh ker so v model plačevanja brez upoštevanja stroke uvedli novo storitev (strojno širjenje koreninskih kanalov) na primarni ravni in časovne normative. Ker na ZZZS vztrajajo pri odločitvi, bodo zobozdravniki zaostrili svoje aktivnosti. Za začetek bodo izvajali mehak protest. To pomeni, da bodo paciente opozarjali, da se bo dostopnost do endodontskih storitev zmanjšala in da bo več napotitev na tovrstno zdravljenje na sekundarni nivo, kjer pa so čakalne dobe neživljenjske.

Infografika Delo

Če se razmere ne bodo uredile, pri sindikatu Sindikata zobozdravnikov Slovenije Dens ne izključujejo niti stavke, ki bi jo izvedli oktobra. Za začetek pa nameravajo na vlado poslati predlog za sprejetje uredbe, ki bi omogočila vzdržno plačilo za endodontske storitve na primarni ravni. Za zdravljenje enega kanala bodo predlagali povrnitev stroškov v vrednosti 288 evrov. V uredbi bodo predlagali tudi, da naj se državljanom omogoči svobodna izbira zobozdravnikov med vsemi zobozdravniki z licenco, torej tudi med zasebniki.

Krunoslav Pavlović, predsednik odbora za zobozdravstvo pri Zdravniški zbornici Slovenije, je poudaril, da so bila doplačila iz žepa edini korektiv, ki je ohranjal javno zdravstveno mrežo. ZZZS pa je zdaj materialne stroške finančno bistveno zahtevnejšega endodontskega zdravljenja pokril na način, da je povečal letni normativ izvajalcem v obliki povečanja števila točk – to pomeni, da se je normativ v ambulanti povišal za toliko, da bi morali zobozdravniki opravljati za cel mesec več storitev, kot so jih opravljali v preteklem letu. »Že tako obremenjene ambulante so obremenili še z dodatnim delom.« Po novem bi moral zobozdravnik v programu opraviti 72 zdravljenj koreninskih kanalov več, ker pa gre za časovno zelo zahtevne storitve, so jim naložili, da bi morali delati v letu dodatnih 19 dni več.

»ZZZS je postal povsem avtonomen glede plačil in definicije izvajanja storitve v zdravstvu. Dokazal je, da lahko brez stroke določa pogoje dela,« je bil kritičen Pavlović in dodal, da zavod zasleduje lastno finančno vzdržnost, in ne financiranje, ki bi omogočilo kakovostno, varno in dostopno izvajanje storitev.

Velik pritisk članstva

Oprema, potrebna pri endodontskem zdravljenju. FOTO: Jaka Jagodic, Zdravniška zbornica Slovenije

Mirjana Petrovič, predsednica sindikata zobozdravnikov Dens, je izračunavala materialne stroške endodontskih storitev. »Celotno plačilo ZZZS za zdravljenje enega kanala je 106 evrov, samo materialni stroški pa znašajo 103 evre. Kje so še stroški dela, amortizacija in drugi stroški ordinacije,« se je vprašala in dodala, da zaradi teh razlogov ne morejo več vztrajati v takem sistemu in vrednotenju. »Če hočejo zobozdravniki opraviti to storitev, jo morajo plačati iz svojega žepa ali nadomestiti s plačilom drugih storitev.« Do 1. januarja letos so nizkovrednoteno storitev lahko korigirali z doplačili, zdaj pa ne morejo več. »Z zavodom ne dosežemo dogovora, čas mineva, pritisk članstva pa je velik. Zahteva, da se nekaj naredi. V vseh svojih letih nisem doživela tako ostrih in takojšnjih zahtev,« je poudarila Petrovićeva.

Endodontsko zdravljenje se izvaja na primarni in sekundarni ravni. FOTO: Jaka Jagodic, Zdravniška zbornica Slovenije

Ob tem se zdi predstavnikom zobozdravstva nezaslišano, da ZZZS z opisanim načinom delovanja zavarovance sili, da si pomoč iščejo v tujini. Takih primerov je vse več. Zakaj zavod dovoljuje, da se denar preliva na Hrvaško, tam pa so ljudje izpostavljeni tudi večjim tveganjem, se sprašujejo domači zobozdravniki.

Če vam zobozdravnik napiše napotnico za specialista endodonta, boste nanj – zaradi majhnega števila endodontov specialistov čakali dve leti. Ker v tem času zobu ni več pomoči, posamezniki iščejo pomoč na tujem, največkrat pri sosedih. Tam so že zaznali tržno nišo. Hrvaški endodonti že vabijo slovenske zobozdravnike, naj jim pošljejo paciente, v zameno pa bodo dobili provizijo. Kako tudi ne, ko pa ZZZS za endodontsko zdravljenje enega kanala povrne ceno za specialistično storitev, torej 450 evrov, medtem ko pri nas za to storitev odšteje le 106 evrov.

Leta 2020 je za endodontsko zdravljenje na Hrvaškem ZZZS povrnil skoraj 141.000 evrov, lani že 108.000 evrov več oziroma 249.000 evrov. Predmet povračila so lahko le zdravstvene storitve, za katere je bila predhodno izdana napotnica, kar pomeni, da ZZZS ne povrača stroškov za storitve, ki jih izvajajo osebni zobozdravniki na primarni ravni, torej tudi ne endodontskih storitev na primarni ravni.

Zavajajoča primerjava

Na ZZZS so opozorili, da je Zdravniška zbornica Slovenije na današnji novinarski konferenci predstavila tabelo s cenami za specialistično endodontsko zdravljenje in jih neustrezno primerjala s cenami ZZZS za endodontske storitve na primarni ravni, zato je izvedena primerjava zavajajoča in nekorektna.

Zato so posredovali tabelo s cenami ZZZS za endodontsko zdravljenje na primarni ravni ter primerjavo s povprečnimi samoplačniškimi (tržnimi) cenami 16 izvajalcev na primarni ravni (osmih ZD in osmih zasebnikov – ceniki z interneta). Iz primerjave izhaja, da so cene ZZZS na podobni ravni kot tržne cene v Sloveniji.

Glede endondontije so na ZZZS dodali še, da so v letu 2021 v sodelovanju z endodontsko stroko pripravili predlog novih storitev endodontskega zdravljenja za primarni nivo in predlagali tudi dodatna sredstva, a predlog kljub temu ni dobil soglasja partnerjev splošnega dogovora. ZZZS je nato v sodelovanju z zobozdravniki na primarnem nivoju dodatno korigiral model plačevanja, tudi z zvišanjem cen storitev (za 50% glede na sedanje storitve). Ocenjena so dodatna sredstva v višini 3,15 milijona evrov. Predlog je bil uveljavljen 1. januarja letos.