Tik ob morju: na voljo še nekaj sanjskih apartmajev v Umagu

V Umagu, le streljaj od slovenske meje, je čudovito apartmajsko naselje. Na voljo so sodobni in popolnoma opremljeni apartmaji različnih velikosti. Z nakupom nepremičnine ob morju boste pridobili dvoje: dobro naložbo za prihodnost in boljšo kakovost življenja. Ker je vsak pobeg na morje tudi skok v svobodo in sproščujočo brezskrbnost. Ne glede na letni čas.

Iščete primerno naložbo? Zaščitite svoje prihranke pred inflacijo in investirajte v obmorsko nepremičnino v hrvaški Istri. Preverite privlačno ponudbo apartmajev v naselju Garden Palace Resort pri Umagu. Pohitite, saj je zanimanje za nakup veliko: skoraj 50 % apartmajev je že rezerviranih za nakup. Apartma ob morju z garažo, popolnoma opremljen, že od 148.311,00 € dalje.

Zakaj je hrvaška Istra raj za prave hedoniste

Istra ima nedvomno prav poseben čar v vseh letnih časih. Ugodno sredozemsko podnebje vabi tudi pozimi, in ko je v večjem delu Slovenije spomladi še neprijetno hladno, ob morju že diši po poletju. Vsako obdobje v letu je ob obali zgodba zase – v hladnejših mesecih se lahko umaknete in uživate v mirnejšem tempu ter se naužijete popolne spokojnosti. In ko se marca temperature dvigajo, se lahko takoj predajate toplim sončnim žarkom in si napolnite baterije za intenziven vsakdan v službi. Poletja so seveda zgodba zase, takrat se obmorska mesteca prebudijo in zaživijo v posebnem ritmu. Da, vsak pobeg na morje je lahko popoln filter za sproščanje in najboljša zabava za vse okuse.

Razlogov za hiter pobeg na morje je gotovo še veliko več in v tem smislu je prav hrvaška Istra nedvomno zelo priročna rešitev. Svoje obiskovalce razvaja z blagim sredozemskim podnebjem, vrhunsko eno-gastronomsko ponudbo in možnostmi za različne športne dejavnosti – od vodnih športov do pohodništva in kolesarstva. Potem so tu številna prikupna stara mesteca, ki s svojo značilno sredozemsko arhitekturo kar vabijo k raziskovanju. Ne nazadnje se je sredozemski življenjski slog, ki je doma tudi v hrvaški Istri, na podlagi znanstvenih študij in izkušenj ljudi, ki ga živijo, izkazal za enega najbolj zdravih in prijetnih.

Glavna prednost hrvaške Istre je nedvomno njena bližina, saj ste iz pisarne lahko že v dobri uri in pol na sprehodu ob morju. Lahko pa tudi svojo domačo pisarno preselite v svoj novi počitniški apartma – lahko si samo predstavljate, kako bi vaša ustvarjalnost poskočila ob čudovitih obmorskih razgledih. Se sliši sanjsko? Da, to vam lahko omogoči nakup nepremičnine v naselju Garden Palace Resort pri Umagu.

Vaš novi dom na morju

Apartmajsko naselje Garden Palace Resort, ki so ga zgradili leta 2009, je tik ob morju v Umagu in omogoča prvovrsten dostop do plaže.

Apartmaji so popolnoma opremljeni, saj so se doslej kratkoročno oddajali. Izbirate lahko med enotami različnih velikosti in položajev, tako da bo zagotovo vsak našel primeren apartma za svoje potrebe. Nekateri imajo tudi čudovite terase s pogledom na morje ali pa manjše lože oziroma balkone.

V sklopu kompleksa so tudi restavracija, bar in vrt z bazenom. Parkiranje je omogočeno v garaži ali na nivoju in vsakemu od stanovanj pripada določeno število lastniških parkirnih mest.

Cena opremljenega stanovanja z garažo je od 148.311,00 evra naprej.

Odlična lokacija

Lokacija naselja Garden Palace Resort omogoča odličen dostop do morja in plaže ter tudi do vse potrebne infrastrukture. Okolica ponuja bogate možnosti za športno udejstvovanje s številnimi sprehajališči, teniškimi igrišči in potmi za kolesarjenje. Pod toplim sredozemskim soncem lahko uživate na plaži Dante, glavni plaži v Umagu, plaži Laguna Stella Maris in drugih priljubljenih plažah. Apartmaji se v sklopu letovišča oddajajo v kratkoročen najem, tako da boste lahko kupljeni apartma, če boste tako želeli, še naprej oddajali.

Češnja na torti ob nakupu apartmaja v Garden Palace Resortu je sam Umag, ki se ga je skozi dolgo zgodovino, ki sega v čas rimskega cesarstva, oprijelo ime hrvaška vrata v Evropo. Tako se boste lahko vsak dan sprehajali po slikovitih ozkih tlakovanih uličicah z očarljivimi hišami in začutili osvežujoč piš morskega zraka. Veliko k zgodovinski vrednosti mestnega jedra dodajo še osupljive cerkve, zgrajene med 14. in 16. stoletjem.

Ko Umag postane vaš novi dom Odkrijte pristen utrip sredozemskega življenja, ki vas bo po napornem tednu napolnil z neverjetno energijo in svežim morskim zrakom, pomešanim z vonjem borovcev. To je dom vašega novega načina življenja le uro in pol vožnje iz prestolnice. Zamenjajte svoj odločni karierni tempo za umirjen morski oddih in se prepričajte, da se vam zares ponuja življenjska priložnost, ki ni na voljo vsak dan. Morda pa apartma in Umag sčasoma postaneta vaš prvi dom. Preverite ponudbo apartmajev

Zdaj je primeren čas za naložbo

Zakaj je zdaj pravi čas za naložbo v nepremičnine na Hrvaškem, smo vprašali direktorja nepremičninske agencije Stoja Trade Zorana Đukića. »Gotovo sta to vstop Hrvaške v evro- in schengensko območje. Zdaj je že znano, da bomo od 1. januarja 2023 na Hrvaškem plačevali samo še z evri, tako kot pri nas. Sprejetje Hrvaške v evroobmočje bo vsekakor marsikaj poenostavilo, saj bo, če ne drugega, odpadlo nadležno menjavanje valut in preračunavanje cen,« pravi Đukić in opozori: »Obenem pa prihod evra pomeni tudi podražitve, zato nepremičninski strokovnjaki priporočamo, da se za morebitne nakupe nepremičnin na Hrvaškem odločite, dokler so cene še v hrvaških kunah. Po sprejetju v evroobmočje se bodo cene nepremičnin dodatno povišale, k čemur bo gotovo prispevalo tudi načrtovano sprejetje Hrvaške v schengensko območje, zaradi česar bo ta še bolj zanimiva tudi za tuje investitorje.«

Zakaj kupiti apartma v naselju Garden Palace Resort Umag: Popolnoma opremljeni apartmaji

Prvovrstna lokacija ob morju in nedaleč stran od slovenske meje

Odlična naložba in zaščita pred inflacijo

Ugodne cene še pred vstopom v schengensko območje in pred uvedbo evra Nakup apartmaja v Garden Palace Resortu v Umagu vam omogoča, da imate morje vse leto 'pri roki'. Po sprejetju Hrvaške v schengensko in evroobmočje bodo cene nepremičnin gotovo narasle, zato je zdaj res pravi, če že ne zadnji čas za nakup nepremičnine na Hrvaškem. Ne zamudite ga! Preverite ponudbo apartmajev

Garden Palace Resort Umag Lokacija: Umag Cene: od 148.311,00 do 655.611,26 EUR Velikosti: od 26,99 do 124,50 m2 neto površin Letnik: 2009 Spletna stran: www.gardenpalaceumag.si Kontakt: Zoran Đukić, +386 41 652 141; zoran@stoja-trade.si

Naročnik oglasne vsebine je ADRIA UMAG d.o.o.